Anthropic podría salir a bolsa valuada en más de USD 1,5 billones por la fuerte demanda

Goldman Sachs y Morgan Stanley evalúan elevar el precio de las acciones de Anthropic ante la demanda de los inversores. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Guardar

Los bancos que organizan la salida a bolsa de Anthropic evalúan subir el precio de las acciones por encima del rango anunciado, lo que llevaría la valuación de la empresa de IA a USD 1,5 billones o más, según informó el Financial Times. La razón es la fuerte demanda de los inversores.

El diario británico, que cita a cinco personas al tanto de la operación, precisó que la discusión comenzó menos de un día después de que Anthropic revelara su plan. Goldman Sachs y Morgan Stanley dirigen la oferta y empezaron a reunirse con inversores el 10 de noviembre.

PUBLICIDAD

La empresa, creadora del chatbot Claude, presentó ante el regulador bursátil de Estados Unidos un rango de entre USD 70 y USD 78 por acción. Con ese rango, su valor total, contando opciones de empleados y otras acciones reservadas, queda entre USD 1,26 billones y USD 1,41 billones, según Moneycontrol.

Bloomberg informó que los pedidos de los inversores ya cubrían todas las acciones disponibles cuando se lanzó la operación. Tres accionistas de Anthropic dijeron al Financial Times que la compañía prioriza reunir dinero para pagar capacidad de cómputo antes que lograr la valuación más alta posible.

Una colocación privada sumará 26.000 millones de dólares con aportes de firmas como Google, Microsoft y Nvidia. (extrayendo crédito…)

Una oferta de más de USD 90.000 millones

Según el prospecto, Anthropic ofrece 801,4 millones de acciones y sus accionistas venden otras 23,6 millones. La oferta base podría recaudar hasta USD 64.400 millones. A eso se suma una colocación privada de USD 26.000 millones entre AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC.

PUBLICIDAD

En total, la empresa y sus cofundadores buscan reunir hasta USD 90.400 millones. Con la opción de compra adicional que tienen los bancos, el monto rondaría los USD 100.000 millones, según cálculos de Bloomberg. Sería la mayor salida a bolsa de la historia: supera la base de USD 75.000 millones de SpaceX.

La valuación, en cambio, quedaría por debajo de la de SpaceX, que valía USD 1,77 billones cuando fijó su precio, según Bloomberg. En el tope del rango, Anthropic valdría unos USD 1 billón por las acciones en circulación, y unos USD 1,4 billones al incluir las reservadas.

Cómo se justifica ese valor

Mandeep Singh, analista de Bloomberg Intelligence, escribió que Anthropic podría justificar USD 1,4 billones si sus ingresos anuales recurrentes llegan al menos a USD 150.000 millones en 2027. En octubre, la empresa reportó una proyección de ingresos anualizados de USD 81.000 millones.

PUBLICIDAD

Bloomberg Intelligence calcula que la compañía requiere ingresos anuales por 150.000 millones de dólares en 2027 para sostener su valuación. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Moneycontrol agregó que los analistas de Morningstar estiman el valor justo de la empresa en USD 1,7 billones, dentro de una banda muy amplia, de USD 500.000 millones a USD 3 billones, según la adopción de sus productos de IA.

Matt Witheiler, responsable de crecimiento en etapa avanzada de Wellington Management, dijo a Bloomberg que Anthropic es el primer negocio puro de IA en los mercados públicos: hasta ahora había empresas que proveen infraestructura, pero ninguna nativa de la IA.

La operación llega después de la fuerte caída de las acciones tecnológicas de la semana pasada. Bloomberg señaló que el mercado aún no se recupera del todo y que los inversores deben decidir cuánto de esas valuaciones refleja una trayectoria creíble.

PUBLICIDAD

El interés ya se ve en el mercado secundario: la firma JonesTrading ofrece un bloque de hasta USD 500 millones en acciones de inversores que esperan asignaciones grandes, con un recargo de entre el 3% y el 5% sobre el precio de la oferta.

Según los términos que revisó Bloomberg, Anthropic fijará el precio el miércoles 18 de noviembre y las acciones empezarán a cotizar al día siguiente en Nasdaq.

Las acciones de Anthropic cotizarán en el mercado Nasdaq a partir del 19 de noviembre. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Fundadores de Anthropic cobrarán USD 250 millones cada uno en su salida a bolsa

Los siete fundadores de Anthropic, incluidos Dario y Daniela Amodei, venderán 3,4 millones de acciones cada uno en la oferta pública prevista para noviembre, lo que les reportará cerca de USD 250 millones por cabeza según el precio medio fijado.

PUBLICIDAD

Pese a la venta, conservarán el control de la compañía gracias a acciones Clase F con voto reforzado, que les otorgan el 51,1% de los votos totales.

La operación total rondaría los USD 57.750 millones, con cotización prevista en el Nasdaq bajo el símbolo ANT.