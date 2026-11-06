Cómo funciona el desafío viral de ahorro que propone cambiar los hábitos de consumo y ahorrar dinero

El desafío viral de ahorro propone cinco niveles para revisar hábitos de consumo e identificar gastos innecesarios

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Un café de $5.900, una app de delivery abierta para resolver un antojo y una salida breve que termina en una compra imprevista alcanzaron para llevar la conversación de estudio a un terreno conocido: un reto viral de ahorro de cinco niveles que propone revisar, durante días o semanas, la forma en que se va el dinero en gastos cotidianos.

La propuesta avanza de menor a mayor exigencia. Empieza con una jornada sin gastar y llega hasta la revisión de suscripciones periódicas, con escalas intermedias para frenar consumos impulsivos, planificar el presupuesto y dejar temporalmente alguna categoría de gasto.

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El primer nivel del reto de ahorro plantea pasar 24 horas sin compras, pedidos de comida ni gastos en línea Crédito: Coopenae Wink

El desafío comienza con 24 horas sin compras

El primer nivel plantea pasar un día entero sin usar dinero. Para lograrlo, la consigna indica comer lo que ya haya en casa, evitar las compras en línea y dejar de lado los pedidos de comida a domicilio.

Detrás de esa regla aparece una revisión de hábitos simples. El reel propone detenerse antes de cada compra para distinguir entre una necesidad concreta y una decisión tomada por impulso.

La segunda instancia traslada esa lógica a un fin de semana completo. Los planes en casa, el descanso, las reuniones sin consumo y el uso de alimentos disponibles forman parte de la alternativa para atravesar esos dos días sin abrir la billetera.

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Después, el reto plantea dejar durante 30 días una categoría de gasto elegida por cada persona. El café comprado fuera de casa, los pedidos de comida y los consumos considerados caprichos aparecen entre los ejemplos que pueden quedar en pausa.

La consigna invita a distinguir entre una necesidad concreta y una compra impulsiva antes de usar dinero Foto: Yaydoo

La planificación semanal pone a prueba el presupuesto

El cuarto nivel exige respetar, durante una semana, un monto definido de antemano. La regla supone no exceder ese límite ni sumar compras que no estén contempladas en la planificación inicial.

La autora del reel vinculó ese ejercicio con la necesidad de separar el presupuesto de las decisiones emocionales. Sánchez consideró que se trata de una de las consignas más complejas, justamente por los gastos que surgen fuera de cálculo.

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El último paso consiste en detectar y suspender suscripciones que no resulten necesarias. Plataformas, aplicaciones y otros servicios con cobros periódicos entran en esa revisión, que busca identificar pagos pequeños pero persistentes.

La mujer sostuvo que la experiencia puede convertirse en un aprendizaje para los hijos, al mostrar que el disfrute no depende necesariamente de salir a consumir. El eje está puesto en buscar alternativas que no requieran una compra. El ejercicio permite dimensionar cuánto dinero absorben los desembolsos chicos que pasan inadvertidos a lo largo de las semanas.

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