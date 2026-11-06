Finanzas y Negocios

Cómo funciona el desafío viral de ahorro que propone cambiar los hábitos de consumo y ahorrar dinero

Un día sin compras, un fin de semana sin gastos y un mes sin consumos prescindibles son algunas de las consignas de esta propuesta que busca identificar gastos innecesarios

El desafío viral de ahorro propone cinco niveles para revisar hábitos de consumo e identificar gastos innecesarios
Guardar

Un café de $5.900, una app de delivery abierta para resolver un antojo y una salida breve que termina en una compra imprevista alcanzaron para llevar la conversación de estudio a un terreno conocido: un reto viral de ahorro de cinco niveles que propone revisar, durante días o semanas, la forma en que se va el dinero en gastos cotidianos.

La propuesta avanza de menor a mayor exigencia. Empieza con una jornada sin gastar y llega hasta la revisión de suscripciones periódicas, con escalas intermedias para frenar consumos impulsivos, planificar el presupuesto y dejar temporalmente alguna categoría de gasto.

PUBLICIDAD

Ahorrar Costa Rica Coopenae
El primer nivel del reto de ahorro plantea pasar 24 horas sin compras, pedidos de comida ni gastos en línea Crédito: Coopenae Wink

El desafío comienza con 24 horas sin compras

El primer nivel plantea pasar un día entero sin usar dinero. Para lograrlo, la consigna indica comer lo que ya haya en casa, evitar las compras en línea y dejar de lado los pedidos de comida a domicilio.

Detrás de esa regla aparece una revisión de hábitos simples. El reel propone detenerse antes de cada compra para distinguir entre una necesidad concreta y una decisión tomada por impulso.

La segunda instancia traslada esa lógica a un fin de semana completo. Los planes en casa, el descanso, las reuniones sin consumo y el uso de alimentos disponibles forman parte de la alternativa para atravesar esos dos días sin abrir la billetera.

PUBLICIDAD

Después, el reto plantea dejar durante 30 días una categoría de gasto elegida por cada persona. El café comprado fuera de casa, los pedidos de comida y los consumos considerados caprichos aparecen entre los ejemplos que pueden quedar en pausa.

El estudio muestra que ahorrar será el principal destino del dinero que recibirán quienes accedan a la gratificación o al aguinaldo durante esta campaña.
La consigna invita a distinguir entre una necesidad concreta y una compra impulsiva antes de usar dinero Foto: Yaydoo

La planificación semanal pone a prueba el presupuesto

El cuarto nivel exige respetar, durante una semana, un monto definido de antemano. La regla supone no exceder ese límite ni sumar compras que no estén contempladas en la planificación inicial.

La autora del reel vinculó ese ejercicio con la necesidad de separar el presupuesto de las decisiones emocionales. Sánchez consideró que se trata de una de las consignas más complejas, justamente por los gastos que surgen fuera de cálculo.

El último paso consiste en detectar y suspender suscripciones que no resulten necesarias. Plataformas, aplicaciones y otros servicios con cobros periódicos entran en esa revisión, que busca identificar pagos pequeños pero persistentes.

La mujer sostuvo que la experiencia puede convertirse en un aprendizaje para los hijos, al mostrar que el disfrute no depende necesariamente de salir a consumir. El eje está puesto en buscar alternativas que no requieran una compra. El ejercicio permite dimensionar cuánto dinero absorben los desembolsos chicos que pasan inadvertidos a lo largo de las semanas.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Reto de AhorroFinanzas PersonalesCompras ImpulsivasPresupuesto PersonalInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El negocio de envejecer bien: casi la mitad de los consumidores pagaría medio año de ingresos por una década más de salud

Un informe global revela que médicos y pacientes ya hablan de longevidad en la consulta mensual. Detrás de esa conversación hay retornos de hasta USD 16 por cada dólar invertido y una economía en plena reconfiguración

El negocio de envejecer bien: casi la mitad de los consumidores pagaría medio año de ingresos por una década más de salud

La caída de las tecnológicas se intensifica por las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial

Los resultados de Amazon e Intel avivan la aversión al riesgo, el Nasdaq cede 2,4% y el mercado vira hacia activos seguros

La caída de las tecnológicas se intensifica por las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial

¿Qué aspectos se deben revisar antes de solicitar un crédito en El Salvador?

Expertos detallan claves para examinar intereses, cargos, seguros, plazos, obligaciones; estos elementos modifican desembolso total, revelan compromisos relevantes y condicionan el presupuesto familiar mensual, doméstico, futuro disponible

¿Qué aspectos se deben revisar antes de solicitar un crédito en El Salvador?

Misiles hipersónicos y fábricas de robots: 5.000 millones de dólares en inversiones de defensa de JPMorgan Chase

La entidad superó el ritmo previsto ante la oferta de firmas de defensa, manufactura y suministros que buscan recursos en Estados Unidos tras las guerras en Ucrania y Medio Oriente

Misiles hipersónicos y fábricas de robots: 5.000 millones de dólares en inversiones de defensa de JPMorgan Chase

El Salvador: ¿Cómo distribuir el aguinaldo sin gastarlo de una vez?

Sus analistas aconsejaron incorporar ese ingreso extraordinario al presupuesto familiar y repartirlo durante noviembre, diciembre y enero, con el fin de cubrir compromisos del hogar y evitar desembolsos imprevistos tras las festividades

El Salvador: ¿Cómo distribuir el aguinaldo sin gastarlo de una vez?

DEPORTES

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Newman y Hindú definirán al campeón del URBA Top 14 en la Catedral de San Isidro

Es uno de los mejores pilotos del año en la Fórmula 1, pero su futuro está en duda y confesó su desesperación: “No sé qué más quieren que haga”

La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato

TELESHOW

Charly García volvió a sonar en Nueva York a tres años de conquistar su propia esquina

Charly García volvió a sonar en Nueva York a tres años de conquistar su propia esquina

El fuerte cruce entre Rocío Robles y Edith Hermida en MasterChef: “Nunca más vas a encontrar la paz cerca mío”

Las fotos románticas de Nathy Peluso y su novio a puro relax: “Bendiciones infinitas”

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

Wanda Nara mostró el primer adelanto de su reality: viajes, glamour y la intimidad de su familia

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador busca atraer capital argentino mediante nuevo acuerdo de protección a inversiones

El Salvador busca atraer capital argentino mediante nuevo acuerdo de protección a inversiones

Honduras prevé iniciar en junio de 2027 la construcción de la represa El Tablón, valorada en $303 millones

España concede la nacionalidad a Félix Maradiaga, opositor nicaragüense expulsado por el régimen de Daniel Ortega

Autoridades advierten sobre lluvias intensas en la costa y el oriente salvadoreño durante el fin de semana

La inflación acumulada en Bolivia alcanza el 6,03 % hasta octubre