La caída de las tecnológicas se intensifica por las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial

Fotografía de archivo de trabajadores del parqué de la Bolsa de Nueva York. EFE/ Ángel Colmenares

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Los futuros de las acciones estadounidenses caían por segundo día consecutivo después de que otra tanda de resultados decepcionantes de empresas tecnológicas intensificara las ventas en el sector. Los inversionistas cuestionaban cada vez más los retornos del enorme gasto en inteligencia artificial, mientras surgían señales de que los negocios principales de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos están perdiendo impulso. El petróleo subía.

Los futuros del Nasdaq 100 se hundían 2,4% después de que los resultados de Amazon.com Inc. e Intel Corp. generaran nuevas preocupaciones sobre el gasto de capital. Los contratos del S&P 500 bajaban 1,1%. Amazon caía 7% en las operaciones previas a la apertura en Estados Unidos, mientras Intel se desplomaba 26%.

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El bitcoin perdía 1,6% y se encaminaba a un mínimo de seis semanas después de que Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, suspendiera todos los depósitos y retiros mientras investigaba un presunto hackeo.

Corredores de bolsa en Walll Street. EFE/EPA/SARAH YENESEL

Las acciones vinculadas a las criptomonedas, incluida Strategy Inc., retrocedían. El crudo Brent subía 2,3% a alrededor de USD 117,57 por barril ante la preocupación de que EEUU pueda reanudar los ataques militares contra Irán, lo que podría provocar nuevas turbulencias en la región y perjudicar los flujos de energía. El oro caía por debajo de USD 4.000 la onza, mientras la plata perdía 1,7% y se encaminaba a su cierre más bajo desde noviembre.

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A medida que empeoraba el apetito por el riesgo, los operadores buscaban refugio en activos como el franco suizo y los bonos. La moneda suiza estaba entre las que más avanzaban frente al dólar entre sus pares del Grupo de los 10, mientras los bonos del Tesoro subían a lo largo de la curva. El yen se fortalecía después de que el Banco de Japón mantuviera sin cambios su política monetaria, tal como habían previsto los economistas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaban al menos un punto básico a lo largo de la curva, prolongando las caídas de la sesión de Nueva York. Los bonos alemanes seguían el movimiento, aunque la deuda francesa retrocedía después de que datos mostraran que la segunda mayor economía de Europa se contrajo inesperadamente en el tercer trimestre.

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Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro han bajado casi 40 puntos básicos en octubre y se encaminan a su primer descenso mensual desde febrero.

Los operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Sarah Yenesel

Algunos de los principales movimientos en los mercados :

Acciones

Los futuros del S&P 500 bajaban 1,1% a las 6:52, hora de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 caían 2,4% .

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones se mantenían estables.

El Stoxx Europe 600 retrocedía 0,2%

El Índice MSCI World se mantenía estable.

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot bajaba 0,3% .

El euro se apreciaba 0,2% a USD 1,1201 .

La libra esterlina se fortalecía 0,4% a USD 1,3429 .

El yen japonés avanzaba 0,3% a 157,29 por dólar.

Criptomonedas

El bitcoin caía 1,6% a USD 77.505,04 .

El ether perdía 0,7% a USD 2.240,71.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba un punto básico a 4,92% .

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años descendía un punto básico a 3,34% .

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantenía estable en 5,29%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía 2,3% a USD 104,30 por barril .

El oro spot caía 1,2% a USD 3.975,12 la onza.

(Bloomberg)