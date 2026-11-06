El negocio de envejecer bien: casi la mitad de los consumidores pagaría medio año de ingresos por una década más de salud

El 49% de los consumidores pagaría medio año de ingresos por acceder a terapias que sumen diez años de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inversión destinada a ampliar los años de vida saludable alcanzó USD 7.300 millones en 2024, más del doble que el año anterior, según el Global Healthspan Report 2025 de Hevolution Foundation. El aumento refleja el crecimiento de una industria que integra biotecnología, farmacología, diagnóstico, medicina preventiva, salud digital y clínicas especializadas para una población mundial cada vez más longeva.

El monto superó los USD 3.480 millones registrados en 2023 y representó el segundo mayor volumen de la serie histórica analizada. Solo quedó por debajo de los USD 8.800 millones de 2021, tras el retroceso que había marcado el año anterior.

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El concepto de healthspan, referido al período de vida transcurrido con salud y autonomía, desplaza el foco desde la cantidad de años vividos hacia la posibilidad de mantenerse activo e independiente durante más tiempo. La expansión de este mercado combina investigación científica, tecnologías de prevención, medicina personalizada y dispositivos de seguimiento de la salud.

La transformación demográfica refuerza esa tendencia: la población mundial mayor de 60 años podría llegar a 2.100 millones de personas en 2050, de acuerdo con las referencias reunidas por la fundación. El envejecimiento deja así de ser solo un desafío sanitario para convertirse en un factor económico que redefine la demanda de servicios, tratamientos y herramientas de cuidado.

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Un año adicional de vida saludable en Estados Unidos generaría hasta 40 billones de dólares de valor económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor económico de prolongar la vida saludable

Un año adicional de esperanza de vida saludable en Estados Unidos podría generar hasta USD 40 billones de valor económico. En los países de renta baja y media, las estimaciones citadas en el estudio calculan un beneficio potencial de USD 220.000 millones anuales hacia 2050.

Las intervenciones contra las enfermedades no transmisibles podrían ofrecer retornos de hasta USD 16 por cada dólar invertido. El impacto esperado abarca desde la reducción de los costos sanitarios hasta una mayor participación de las personas mayores en la actividad económica y social.

China aparece como otro caso de expansión potencial. La llamada economía plateada, vinculada al consumo y los servicios dirigidos a personas mayores, podría triplicarse hasta alcanzar USD 4,2 billones en 2035, una cifra equivalente a cerca del 10% de su producto interno bruto.

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La población del planeta mayor de 60 años podría sumar 2.100 millones de personas en 2050. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de soluciones orientadas al envejecimiento saludable ya se refleja en la consulta médica. Dos tercios de los profesionales sanitarios encuestados indicaron que reciben preguntas de pacientes sobre intervenciones vinculadas a la vida saludable al menos una vez por mes, mientras que un tercio las recibe semanalmente.

Interés de los consumidores y disposición a pagar

El interés también alcanza a los consumidores: el 49% de los consultados afirmó que estaría dispuesto a pagar el equivalente a medio año de ingresos por una terapia capaz de ampliar diez años su esperanza de vida saludable.

Dispositivos, clínicas y diagnóstico para una población longeva

Los dispositivos electrónicos portátiles, conocidos como wearables, forman parte de los mercados que crecen alrededor de esta demanda. El segmento global podría alcanzar USD 231.000 millones en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,6%, a medida que estas tecnologías pasan del seguimiento de actividad física a la medición de múltiples parámetros de salud.

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La inversión mundial para ampliar los años de vida saludable alcanzó 7.300 millones de dólares en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las clínicas especializadas en vida saludable y longevidad constituyen otra de las áreas en expansión. El informe las identifica como una vía para trasladar avances de la investigación científica a la práctica clínica, junto con biomarcadores, diagnósticos, terapias y aplicaciones de inteligencia artificial para la salud.

La quinta edición del Longevity World Forum se celebrará en Madrid entre el 10 y el 12 de febrero de 2027. El encuentro reunirá a investigadores, empresas, tecnólogos, empresas emergentes, inversores, profesionales sanitarios e instituciones para debatir el desarrollo de productos, servicios y modelos de negocio asociados con la longevidad y el envejecimiento saludable.

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