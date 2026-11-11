Nueva York exigirá a OpenAI y Anthropic informar en 72 horas cualquier incidente grave de seguridad de su IA

El estado de Nueva York abrió un registro oficial para grandes desarrolladoras de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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El estado de Nueva York abrió el 10 de noviembre de 2026 un portal en el que las grandes desarrolladoras de inteligencia artificial, como OpenAI y Anthropic, deberán inscribirse antes del 1 de enero de 2027. Desde esa fecha tendrán que avisar en 72 horas de cualquier incidente crítico de seguridad de sus modelos.

La obligación surge de la ley RAISE, que regula a los llamados desarrolladores de frontera: empresas que entrenan los modelos más potentes, definidos por la ley como aquellos entrenados con más de 10^26 operaciones de cálculo. Las obligaciones más duras recaen sobre las que facturan más de USD 500 millones al año.

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Esas compañías deberán publicar en su sitio web un marco de seguridad que explique cómo identifican y reducen los riesgos graves, cómo protegen los pesos de sus modelos aún no lanzados (los archivos que contienen lo que la IA aprendió) y cómo se gobiernan por dentro.

El estado de Nueva York abrió un portal obligatorio para el registro de los grandes desarrolladores de inteligencia artificial bajo la ley RAISE. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

El marco debe revisarse al menos una vez al año, según el Departamento de Servicios Financieros del estado.

Además, cada tres meses tendrán que resumir ante el organismo su evaluación de riesgos catastróficos derivados del uso interno de sus modelos.

Antes de lanzar un modelo nuevo, o uno modificado de forma sustancial, deberán publicar un informe de transparencia con sus usos previstos, sus restricciones y los resultados de esas evaluaciones.

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La ley RAISE impone exigencias más estrictas a las empresas del sector que facturan más de 500 millones de dólares al año. (REUTERS/Dado Ruvic)

De cuánto serán los plazos para notificar fallas

El organismo que supervisará el cumplimiento se llama DIGIT y funciona dentro del Departamento de Servicios Financieros. Recibirá los reportes por un portal seguro.

Según su página oficial, el plazo de 72 horas corre desde que la empresa determina que ocurrió un incidente o conoce hechos que permiten creerlo razonablemente.

Si el incidente supone un riesgo inminente de muerte o lesión física grave, el aviso debe llegar en 24 horas a una autoridad competente, como la policía o un organismo de seguridad pública.

Las compañías deben revisar anualmente su marco de seguridad y enviar informes trimestrales sobre riesgos catastróficos. (REUTERS/Dado Ruvic)

Ese aviso no reemplaza el reporte de 72 horas al estado. El público también podrá denunciar incidentes sospechosos ante DIGIT.

Las sanciones pueden llegar a USD 1 millón por una infracción y a USD 3 millones por las siguientes, de acuerdo con TechCrunch. El estado también puede actuar contra las empresas que no se registren en el portal, aunque una vocera no dio detalles sobre cómo lo hará.

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Dos leyes similares en otros lugares de Estados Unidos

El plazo neoyorquino es más corto que el de California. La ley SB 53 de ese estado, vigente desde enero, exige reportar los incidentes críticos en 15 días. Illinois tiene una norma parecida, la SB 315, que empezará a regir al comienzo de 2027 e incluye auditorías independientes de cumplimiento.

La gobernadora Kathy Hochul inauguró un centro de investigación en la Universidad Estatal de Binghamton para auditar modelos avanzados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La gobernadora Kathy Hochul presentó las medidas en una conferencia de prensa. “Estamos construyendo un modelo nacional de regulación inteligente y sensata de la IA, un modelo que pone a las comunidades por encima de las corporaciones”, afirmó.

Antes había criticado a los dirigentes tecnológicos que, dijo, sostienen que su visión de la IA es inevitable.

Hochul también inauguró el Centro de Nueva York para la Responsabilidad y la Investigación en IA, con sede en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton.

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El centro evaluará de forma independiente la seguridad y el funcionamiento de sistemas avanzados y trabajará con DIGIT para revisar los marcos de seguridad de las empresas. Hochul lo había anunciado en enero con USD 55 millones en donaciones y capital.

Otras normativas del estado restringen conductas manipuladoras de los chatbots y ordenan alertar a los usuarios sobre el uso de máquinas. (REUTERS/Dado Ruvic)

La ley convive con otras normas del estado sobre chatbots. Una exige a los operadores de compañeros de IA recordar con regularidad a los usuarios que hablan con una máquina y esforzarse por detectar ideas suicidas.

Otra, firmada en octubre de 2026, limita las conductas de los chatbots con menores, como las respuestas manipuladoras o aduladoras, y entrará en vigor el 1 de junio de 2027.

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La versión final de la ley RAISE fue firmada por Hochul el 27 de marzo de 2026, según un resumen del estudio jurídico Wiley. A partir del 1 de enero de 2027, las desarrolladoras deberán tener inscripción vigente para operar modelos de frontera en el estado y renovarla cada dos años.