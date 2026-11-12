Guatemala

Gobierno de Guatemala anuncia entrega próxima de ayuda humanitaria para familias afectadas por la sequía

La Conred difundió en su página web el listado de 210 municipios beneficiarios y recordó que la asistencia alimentaria llega de manera gratuita bajo coordinación institucional

Una mujer con gafas y chaleco naranja habla ante un micrófono en una mesa con documentos, un vaso de agua y un identificador con su nombre
Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la CONRED, habla frente a un micrófono durante una reunión con documentos y notas sobre la mesa. (Conred Guatemala)
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, informó que próximamente realizará la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas por la variabilidad climática en distintas regiones de Guatemala. La institución prevé alcanzar de forma gradual a 689.822 hogares en todo el país, dentro del Plan de Respuesta por Sequía 2026.

La identificación de los municipios se realizó a partir de los informes de pérdidas agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), bajo los procedimientos establecidos en el Plan Nacional de Respuesta. La emergencia cuenta con una ampliación presupuestaria de 500 millones de quetzales para la compra de 571.000 raciones destinadas a familias de 210 municipios.

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La secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, difundió el listado de localidades incluidas a través de los canales oficiales de la institución. El detalle también está disponible en el sitio web www.conred.gob.gt.

Montaje con un campo de tierra agrietada, sacos de carga en un almacén, cuencos con semillas, una mesa de reunión y personas recibiendo bolsas.
Un montaje fotográfico representa las etapas de almacenamiento, coordinación y distribución de raciones impulsadas por el gobierno de Guatemala ante la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las localidades alcanzadas por el plan de asistencia

La nómina abarca municipios de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa.

La funcionaria señaló que el apoyo alimentario no tendrá costo para las familias y que la distribución será coordinada por el sistema Conred, sin intermediarios. Antes de recibir los productos, cada municipalidad deberá activar su Centro de Operaciones de Emergencia para validar los hogares incluidos en los listados.

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Ese paso previo determina qué familias recibirán la ayuda en cada comunidad. Los registros parten de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, que elaboran las nóminas de personas que dependían de sus cultivos para subsistir y luego trasladan la información al Centro de Operaciones de Emergencia municipal para su aprobación.

La asistencia no alcanzará automáticamente a todos los habitantes de una localidad. El criterio se concentra en los hogares que perdieron su producción agrícola como consecuencia de las condiciones climáticas.

Las raciones serán entregadas de manera escalonada, de acuerdo con la disponibilidad de insumos. Una parte del plan depende de los alimentos aportados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que participa como proveedor dentro del esquema de coordinación con el Gobierno de Guatemala.

Cada familia recibirá mensualmente un quintal de maíz, 30 libras de frijol y 10 libras de arroz. Conred planificó la distribución durante seis meses, aunque su continuidad estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a la actualización de los registros de hogares afectados.

Chimaltenango y la validación de familias con pérdidas agrícolas

En Chimaltenango, la gobernadora María del Tránsito Calán, presidenta de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Codred), acompañó la activación de los centros municipales para identificar a las familias que perdieron sus cosechas.

Más de 32.000 familias de San Martín Jilotepeque, Santa Apolonia, El Tejar, Acatenango y San José Poaquil requieren asistencia humanitaria, según las estimaciones de la Codred. Los cinco municipios ya completaron las gestiones necesarias para solicitar el apoyo.

San Martín Jilotepeque concentra la mayor cantidad de hogares que necesitan atención dentro de ese grupo de municipios. La estimación local establece que 13.000 familias del municipio requieren asistencia.

Los requerimientos que no puedan resolverse en los ámbitos municipal o departamental serán trasladados al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Ogaldes indicó que Conred ya mantuvo reuniones con gobernadores departamentales y capacitó a equipos técnicos del Ministerio de Educación, el MAGA, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y la propia institución.

El seguimiento sobre la situación agrícola continuará con nuevas mediciones del MAGA en enero y abril de 2027. Esos relevamientos permitirán ajustar la asistencia conforme evolucione el impacto sobre los cultivos.

El organismo incorporó además un indicador para identificar a agricultores que no sembraron por falta de lluvias. Esa variable se sumará a la evaluación de las pérdidas de producción ya registradas en las comunidades incluidas en el plan.

Conred recomendó almacenar agua de forma segura, evitar las quemas agrícolas y forestales, hidratarse durante las altas temperaturas y preparar un Plan Familiar de Respuesta. La institución también aconsejó disponer de una mochila para 72 horas ante emergencias vinculadas con la variabilidad climática

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