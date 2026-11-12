Muere Leonardo Perucci, el actor chileno que llegó a Costa Rica por 20 días y terminó convirtiéndose en una figura de la televisión nacional

Leonardo Perucci falleció el 10 de noviembre de 2026, a los 87 años, tras enfrentar complicaciones de salud que requirieron una intervención cardíaca. Crédito: Redes sociales Leonardo Perucci

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El actor, director teatral y expresentador de televisión Leonardo Perucci falleció este martes 10 de noviembre de 2026, a los 87 años, después de enfrentar complicaciones de salud que requirieron una intervención cardíaca.

El artista, nacido en Antofagasta, Chile, el 13 de diciembre de 1938, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en las artes escénicas, de las cuales casi 47 años transcurrieron en Costa Rica, país donde estableció su residencia, formó una familia y alcanzó reconocimiento como presentador del programa Fantástico, de Canal 7.

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Perucci fue sometido el lunes 9 de noviembre a un cateterismo debido a una obstrucción en sus arterias coronarias. Durante el procedimiento, los especialistas le colocaron un stent para facilitar el flujo sanguíneo.

Aunque la intervención se completó satisfactoriamente, su condición permaneció delicada, principalmente por complicaciones respiratorias. Su esposa, la actriz y escritora Arabella Salaverry, había confirmado que se encontraba grave horas antes del fallecimiento.

El artista conoció a su esposa, la actriz y escritora Arabella Salaverry, durante el montaje de Fuenteovejuna, poco después de su llegada a Costa Rica. Crédito: Redes sociales Leonardo Perucci

De Chile al exilio y su llegada a Costa Rica

Antes de convertirse en un rostro conocido de la televisión costarricense, Perucci había desarrollado una carrera en su país natal.

Comenzó a actuar a los 19 años y se graduó como actor profesional en 1963, en la Academia de Teatro vinculada a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre 1965 y 1973 participó en 14 telenovelas, convirtiéndose en uno de los intérpretes de la televisión chilena.

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Sin embargo, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que dio paso a la dictadura de Augusto Pinochet, cambió el rumbo de su trayectoria.

El actor había salido de Chile para participar en actividades internacionales y decidió no regresar tras el golpe militar. Posteriormente se estableció en Cuba, donde permaneció aproximadamente cinco años, trabajando en teatro y ampliando su formación en dirección escénica.

En 1979 llegó a Costa Rica con la intención de permanecer únicamente 20 días. Durante esa visita recibió la oportunidad de protagonizar la obra Fuenteovejuna, de la Compañía Nacional de Teatro, bajo la dirección de Atahualpa del Cioppo.

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Fue durante ese montaje cuando conoció a Arabella Salaverry, quien posteriormente se convertiría en su esposa. El proyecto teatral y su nueva relación personal contribuyeron a que decidiera establecerse definitivamente en territorio costarricense.

El actor chileno llegó a Costa Rica en 1979 para una estancia de apenas 20 días, pero decidió establecerse en el país después de incorporarse a la Compañía Nacional de Teatro. Crédito: Redes sociales Leonardo Perucci

Su paso por la televisión costarricense

En 1982, Perucci comenzó a aparecer en la televisión nacional, pero su mayor reconocimiento llegó en 1985, cuando asumió la conducción de Fantástico, uno de los programas de entretenimiento de Teletica.

El espacio permaneció al aire hasta 1995 y contó con la participación de figuras como Rodrigo Sánchez, Laura Peña y Marianela Herrera.

Posteriormente, el actor también participó en programas como Fabulosos Sábados y Giros, de Repretel, manteniendo su presencia en la pantalla nacional.

Paralelamente, continuó vinculado al teatro mediante producciones como Pedro y el capitán, La visita de la vieja dama y Amadeus. También participó en las películas costarricenses Caribe y Buscando a Marcos Ramírez.

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Además de actuar, desarrolló labores de dirección teatral y docencia universitaria, compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de artistas.

Perucci alcanzó popularidad como presentador de Fantástico, programa de Teletica que estuvo al aire entre 1985 y 1995. Crédito: Redes sociales Leonardo Perucci

Regresó a Chile para participar en reconocidas telenovelas

Aunque Costa Rica se convirtió en su lugar de residencia, Perucci mantuvo vínculos profesionales con su país natal.

Durante la década de los 2000 regresó temporalmente a Chile para participar en producciones de Canal 13 como Hippie (2004), Brujas (2005), Descarado (2006) y Papi Ricky (2007).

Su carrera también incluyó trabajos como Los días jóvenes, estrenada en 1967 y considerada una de las primeras telenovelas de la televisión chilena.

Por su contribución cultural recibió reconocimientos como la Medalla Universidad Nacional, distinción otorgada por la Universidad Nacional de Costa Rica.

Familiares anuncian despedida del artista

Tras conocerse su fallecimiento, figuras de la televisión, colegas del teatro e instituciones culturales compartieron mensajes recordando su trayectoria.

La familia informó que la vela se realizará este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 4:00 p. m., en la Funeraria del Magisterio.

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Asimismo, está prevista una misa para el jueves 12 de noviembre en la iglesia de San Juan Bosco.

Perucci falleció después de casi cinco décadas de actividad artística en Costa Rica, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional y estableció su hogar junto a Arabella Salaverry