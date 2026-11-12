Matan de 16 disparos a una mujer dentro de su casa en Honduras

Un hombre que se movilizaba en motocicleta y cubría su rostro con un pasamontañas habría perpetrado el ataque armado. (Foto: Cortesía)

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Una mujer identificada como Sandra Lorena Cruz, de aproximadamente 48 años, fue asesinada de alrededor de 16 disparos dentro de su propia vivienda, en un ataque armado perpetrado por un hombre que llegó en motocicleta y cubría su rostro con un pasamontañas, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

La víctima, conocida entre sus allegados como «Carrancha», se encontraba en su casa, ubicada en la comunidad de Nombre de Jesús, cuando fue sorprendida por el desconocido, quien ingresó al inmueble y abrió fuego contra ella sin mediar palabra.

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De acuerdo con los primeros reportes, el atacante disparó en repetidas ocasiones y alcanzó a Sandra Lorena en diferentes partes del cuerpo. El hecho ocurrió mientras su esposo y otros familiares permanecían dentro de la vivienda, por lo que presenciaron el violento episodio.

Tras el ataque, la mujer quedó gravemente herida y sus familiares solicitaron ayuda para trasladarla de emergencia a un centro asistencial.

Agentes de la Policía Nacional asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención número 17 (UMEP-17) participaron en el traslado de la víctima hacia el Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito, donde el personal médico intentó brindarle atención.

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Las autoridades todavía no han identificado al responsable del asesinato ni han establecido el móvil del ataque armado. (Foto: Imagen generada con IA)

Sin embargo, la cantidad y gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles impidieron que sobreviviera. Minutos después de su ingreso, los médicos confirmaron su fallecimiento.

El crimen generó consternación entre los habitantes de Nombre de Jesús, quienes se mantienen alarmados por la violencia registrada en el municipio y sus comunidades cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad del hombre que perpetró el ataque ni han confirmado posibles capturas relacionadas con el asesinato de Sandra Lorena Cruz.

Tampoco se ha establecido el móvil del crimen, por lo que los investigadores deberán determinar si la víctima había recibido amenazas, si existían conflictos previos o si el atentado estaría relacionado con alguna otra circunstancia.

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El hecho de que el responsable utilizara un pasamontañas y llegara en una motocicleta podría dificultar su identificación, aunque las autoridades deberán recopilar testimonios de los familiares y otras personas que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

Por ahora, el asesinato permanece sin una explicación oficial y se espera que las diligencias permitan identificar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que fue atacada la hondureña.

Sandra Lorena Cruz, de aproximadamente 48 años, fue asesinada dentro de su vivienda en la comunidad de Nombre de Jesús, Olanchito, Yoro. (Foto: Cortesía)

Más de 250 mujeres asesinadas en Honduras durante 2026

El asesinato de Sandra Lorena Cruz se suma a la preocupante estadística de violencia contra las mujeres en Honduras, donde los crímenes continúan registrándose en distintos departamentos.

De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), divulgados el 7 de noviembre, alrededor de 250 mujeres han perdido la vida de forma violenta en el país durante 2026.

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La directora del observatorio, Migdonia Ayestas, señaló que aproximadamente el 60 % de estos casos se clasifica como femicidios, una problemática vinculada con diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres.

Entre los departamentos con mayor incidencia figuran Francisco Morazán, Cortés y Yoro, además de Colón, Comayagua y Olancho.

El departamento de Yoro, donde ocurrió el asesinato de Sandra Lorena, aparece entre las zonas que concentran una importante cantidad de estos hechos violentos.

Las cifras reflejan la magnitud de una problemática que continúa cobrando vidas y que mantiene bajo preocupación a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, especialmente por las dificultades para prevenir los ataques e investigar los responsables.

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