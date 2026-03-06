Del ahorro a la inversión: las claves para hacer crecer el dinero con estrategias financieras

La especialista Laura Pereyra destaca la importancia de estrategias financieras para resguardar y aumentar el valor del dinero en tiempos de incertidumbre

La preocupación por el ahorro personal continúa como un tema central para quienes desean resguardar y aumentar el valor de su dinero en escenarios de incertidumbre. Laura Pereyra, especialista en educación financiera y directora de PIN Capital, consideró en Infobae en Vivo A las Nueve fundamental adoptar estrategias adecuadas para proteger cada peso y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

Sobre las opciones disponibles para quienes poseen ahorros en efectivo, Pereyra señaló al mercado de capitales como una posibilidad. “Es el encuentro del ahorrista con la empresa. La empresa necesita fondos”.

Pereyra remarcó: “El que piensa que si no tiene 100.000 no tiene adónde ir. Ayer recibí una consulta por 5.000 dólares y el viernes pasado hice la primera operación de un médico de Neuquén que fue con 300 dólares físicos al banco a depositarlo. No tuvo ningún problema”, ejemplificó.

El mercado de capitales surge como una opción clave para pequeños ahorristas que buscan generar rendimientos con inversiones accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, la experta explicó el funcionamiento del interés compuesto: “Yo todos los meses empiezo con cinco mil dólares y todos los meses le voy tirando un gota de doscientos, trescientos dólares como para que el interés compuesto a lo largo de determinado tiempo me haga la diferencia”.

Instrumentos conservadores, asesoría y tecnología

Pereyra detalló opciones para perfiles conservadores: “Hay dos vías para ser conservadores. Una sigue siendo traccionador los metales. Si bien tuvieron una gran cantidad de suba el año pasado, todavía vemos que hay un margen, sobre todo de este jueves pasado para acá, que hay una versión mundial por el riesgo, no quiere la gente tener riesgo, esté viviendo en Argentina, en India o en Angola. Hay un movimiento de mercado hacia ese tipo de productos”, detalló.

Los instrumentos conservadores, como los metales, continúan siendo elegidos por inversores que priorizan seguridad ante la volatilidad del mercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la importancia del asesoramiento, afirmó: “Ayer, tuvimos una reunión muy grande con muchos productores de todo el país y todos coincidíamos que el rol del asesor empieza a ser cada vez más relevante, porque cuando se acercan al mercado de capitales suelen hacerlo descargándose la primera aplicación que les sugiere”.

Acerca de los bonos, Pereyra explicó: “No es lo mismo poner cinco mil dólares en el nuevo AO27 del Gobierno, que es similar a un plazo fijo, porque te paga una tasa del cinco setenta y cuatro. El Banco Nación está pagando alrededor del 5% por un plazo fijo en dólares”.

Riesgos, inteligencia artificial y sectores atractivos

Pereyra advirtió sobre los riesgos de decisiones apresuradas: “No hay que empezar con el pie izquierdo en esto de bajarse la aplicación y elegir lo primero que veo, lo primero que es lo obvio, vamos a decir”. Recomendó consultar siempre con un asesor y analizar los instrumentos antes de invertir.

La asesoría financiera profesional resulta fundamental para tomar decisiones de inversión informadas y evitar errores comunes al usar aplicaciones digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el rol de la inteligencia artificial, expresó: “No creo que esté mal. Me parece que es un mecanismo superóptimo para aprender“. Al hablar de sectores atractivos, Pereyra afirmó: “Este año va a ser muy difícil para Argentina y el Merval viene cayendo 12% en dólares en lo que va del año". Y agregó: “Como cosa de color, me parece más interesante estar mirando hoy esto: qué empresas son las que con inteligencia artificial no van a ser reemplazables, sino que van a ser potenciadas”.

