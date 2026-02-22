Las acciones de Six Flags caen 65 % en un año tras resultados decepcionantes

Six Flags Entertainment Corp. superó ligeramente las previsiones de ganancias e ingresos en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operador estadounidense de parques de diversiones Six Flags Entertainment Corp. superó marginalmente las previsiones de los analistas en ganancias e ingresos para 2025, en un contexto marcado por el desafío de reactivar la asistencia y estabilizar sus operaciones tras la fallida fusión con Cedar Fair.

En su primer ejercicio completo bajo la dirección de John Reilly, la compañía mostró algunos indicios de solidez financiera, aunque sus resultados siguen reflejando la complejidad del sector.

Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) alcanzaron los USD 792 millones en 2025, superando levemente el consenso de analistas de USD 786 millones y situándose dentro del rango revisado a la baja por la propia empresa.

Este rango, informado en el reporte del tercer trimestre, oscilaba entre USD 780 y USD 805 millones, una previsión considerablemente inferior a la expectativa inicial de hasta USD 1.120 millones comunicada en febrero del año anterior.

La reducción en las proyecciones obedece, en parte, a que la fusión anticipada con Cedar Fair, prevista para 2024, no generó el impulso financiero esperado.

La compañía, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, recurrió en enero a la emisión de un bono basura por USD 1.000 millones para enfrentar su elevada deuda, lo que refleja la presión financiera tras el fracaso del proceso de integración.

Six Flags supera previsiones de 2025, pero enfrenta caída en asistencia y ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retroceso en la asistencia a los parques se intensificó en el cuarto trimestre de 2025, con una disminución a 9,3 millones de visitantes, el primer descenso desde 2023.

Esta caída impactó directamente en los ingresos por entradas, que totalizaron USD 327 millones, lo que equivale a un descenso del 9% interanual.

Además, las ventas reconocidas en el trimestre finalizado en diciembre se redujeron un 12% respecto al año anterior, según datos del portal de análisis de consumo estadounidense Bloomberg Second Measure, en contraste con el aumento del 70% registrado en el mismo periodo del año previo.

El director ejecutivo, John Reilly, subrayó en un comunicado que, aunque los resultados de 2025 estuvieron por debajo de sus expectativas iniciales, el trabajo realizado durante el último año fue determinante.

“Durante ese tiempo, realizamos importantes inversiones para mejorar las infraestructuras de nuestros parques, incorporamos nuevas y emocionantes atracciones, modernizamos nuestros sistemas tecnológicos y mejoramos nuestra oferta de alimentos y bebidas”, destacó el ejecutivo.

Estas declaraciones marcan el inicio de la gestión de Reilly al frente de Six Flags, tras su experiencia en SeaWorld Parks & Entertainment Inc. y luego de reemplazar a Richard Zimmerman en diciembre.

Six Flags presenta resultados por debajo de lo esperado pese a nuevas inversiones. (Crédito: Six Flags Great America in New Jersey)

Su estrategia se orienta a fortalecer la experiencia del visitante y modernizar las operaciones como vías para revertir la tendencia negativa en la asistencia.

El informe de Six Flags se publica después de los resultados trimestrales de Walt Disney Co., que logró ventas históricas en su división de parques temáticos.

No obstante, la compañía advirtió sobre un crecimiento moderado para el trimestre finalizado el 28 de marzo, debido a la debilidad de la demanda internacional en sus parques estadounidenses. Tras el reporte, las acciones de Disney cayeron un 8% en la sesión intradía, el mayor retroceso desde noviembre.

En este escenario, United Parks & Resorts Inc. se prepara para comunicar sus propios resultados trimestrales el 26 de febrero, en un sector que monitorea cuidadosamente la evolución de la asistencia y los patrones de comportamiento de los visitantes tras los cambios en el turismo global.

El impacto de estos resultados se refleja en la cotización de Six Flags, cuyas acciones han perdido el 65% de su valor en los últimos 12 meses al cierre del miércoles.

Las cifras de 2025 reflejan la dificultad de reactivar el interés del público en medio de la competencia y los desafíos del turismo global, mientras la compañía busca estabilizar su desempeño. (Crédito: Six Flags Great America)

La ausencia de una proyección oficial para 2026 por parte de la empresa agrega incertidumbre sobre la recuperación y el desempeño futuro de la compañía.

La competencia en el sector de parques temáticos en Estados Unidos mantiene elevado el nivel de exigencia para las empresas, que buscan innovar en su oferta y adaptarse a la evolución de las preferencias del público y los flujos turísticos internacionales.