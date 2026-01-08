Así funciona la montaña rusa más rápida y alta del mundo: puede alcanzar una velocidad de 250 kilómetros por hora

Con una velocidad máxima de 250 km/h y una caída de 158 metros, la nueva montaña rusa redefine los límites de la adrenalina

Six Flags inauguró oficialmente el pasado 31 de diciembre de 2025 su parque más ambicioso hasta la fecha: Six Flags Qiddiya City, ubicado en Arabia Saudita. El complejo fue presentado como el parque de diversiones más innovador del mundo y su principal atracción no tardó en captar la atención global.

Se trata del Falcon’s Flight, una montaña rusa que ya ostenta récords por velocidad, altura y extensión, y que se posiciona como la más rápida del planeta al alcanzar los 250 kilómetros por hora.

La apertura del parque marca un nuevo hito para la industria del entretenimiento y de los parques temáticos. Con un total de 28 atracciones, Six Flags Qiddiya City forma parte del megaproyecto Qiddiya, una iniciativa destinada a convertir la región en un polo turístico y de ocio de escala internacional.

Arabia Saudita tiene las montañas rusa más altas y rápidas del mundo. (Foto: Six Flags)

En ese sentido, Falcon’s Flight funciona como el emblema del parque y como una demostración de hasta dónde puede llegar la ingeniería aplicada a los juegos mecánicos.

Un recorrido diseñado para romper límites

Según la información oficial difundida por Six Flags, Falcon’s Flight ofrece un recorrido de poco más de 4,2 kilómetros, una longitud inusual incluso para montañas rusas de gran escala.

A lo largo de ese trayecto, el tren combina curvas cerradas, subidas pronunciadas y descensos a gran velocidad, todo pensado para mantener la sensación de adrenalina constante durante los más de tres minutos y medio que dura la experiencia.

Uno de los datos más impactantes es su altura máxima: 195 metros. Desde ese punto, los pasajeros enfrentan una caída principal de 158 metros, una de las más altas jamás construidas en un parque de diversiones. Esta caída es clave para que la atracción alcance su velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, superando ampliamente a otras montañas rusas consideradas extremas hasta ahora.

La Falcon’s Flight también cuenta con altos estándares de seguridad. (Foto: Six Flags)

En total, el recorrido tiene una duración aproximada de 3 minutos y 35 segundos, un tiempo considerablemente largo si se compara con otras atracciones de alta velocidad, que suelen priorizar trayectos más cortos e intensos. En el caso de Falcon’s Flight, el objetivo es combinar velocidad extrema con una experiencia prolongada.

Ingeniería y seguridad en el centro del diseño

La construcción de una montaña rusa de estas características implica desafíos técnicos significativos. Desde la estructura capaz de soportar velocidades cercanas a las de un auto de Fórmula 1, hasta los sistemas de frenado y control, todo está diseñado para funcionar con precisión milimétrica.

Six Flags ha destacado que Falcon’s Flight cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad y que cada elemento fue probado de forma exhaustiva antes de su apertura al público.

La Falcon’s Flight puede llegar a una altitud de 195 metros. (Foto: Six Flags)

El diseño también tuvo en cuenta factores como la resistencia del viento, las altas temperaturas de la región y la estabilidad del terreno. Esto convierte a Falcon’s Flight no solo en una atracción récord, sino también en un ejemplo de cómo la ingeniería de parques temáticos se adapta a entornos extremos.

Más allá de Falcon’s Flight: otras atracciones récord

Aunque Falcon’s Flight es la estrella indiscutida del parque, Six Flags Qiddiya City ofrece otras atracciones que también buscan romper récords o destacar por su nivel de intensidad.

Una de ellas es Iron Rattler, una montaña rusa que se caracteriza por tener la inclinación más pronunciada del parque y que, según la compañía, también se posiciona como una de las más extremas del mundo en su categoría.

El parque temático también cuenta con la atracción Iron Rattler, la montaña rusa con mayor inclinación del mundo. (Foto: Six Flags)

Otra propuesta destacada es Spitfire, una montaña rusa de triple lanzamiento que acelera a los pasajeros en distintas fases del recorrido, generando picos de velocidad sucesivos y una sensación constante de impulso. Esta atracción apunta a quienes buscan una experiencia diferente a la de una caída tradicional, con cambios de ritmo y aceleraciones inesperadas.