Adiós a Six Flags America: el emblemático parque de diversiones dejó de operar tras más de medio siglo de operación

La sede de Six Flags America y su parque acuático Hurricane Harbor cerraron sus puertas definitivamente el 2 de noviembre de 2025. (Six Flags Great America in New Jersey)

La ciudad de Bowie, Maryland, despidió el pasado 2 de noviembre a uno de sus íconos turísticos más reconocidos: Six Flags America anunció su cierre definitivo tras más de medio siglo de operación. Este desenlace afecta de manera directa tanto al parque de diversiones principal como al parque acuático Hurricane Harbor, ambos administrados por la reconocida empresa Six Flags Entertainment Corporation.

De acuerdo con información publicada por People, Six Flags America recibió a los visitantes por última vez en una jornada repleta de nostalgia, dando fin a una trayectoria que comenzó en 1974 bajo el nombre de The Wildlife Preserve, un safari en automóvil. Con el paso de los años, el recinto evolucionó hasta adoptar la marca Six Flags en 1999, integrando más de cien atracciones, espectáculos, toboganes y montañas rusas.

De acuerdo con People, la medida hace parte de los esfuerzos por reestructurar y atender la deuda de la compañía y responde a decisiones estratégicas tomadas desde los máximos niveles ejecutivos.

El parque, inaugurado como The Wildlife Preserve, evolucionó a un centro de diversiones en 1999 bajo la marca Six Flags. (Six Flags Great America)

Según un comunicado oficial firmado por el presidente y director ejecutivo, Richard A. Zimmerman, la empresa consideró que tanto Six Flags America como Hurricane Harbor “no encajan como una apuesta estratégica con los planes de crecimiento a largo plazo”. Zimmerman añadió que “tras revisar diferentes opciones, creemos que comercializar la propiedad para su reconversión genera el mayor valor y retorno para los inversores”.

Six Flags Entertainment Corporation no ha anunciado aún el destino que tendrán las más de cien atracciones del parque. Según recogió People, la compañía analiza opciones que incluyen la posible reubicación en otros parques de la cadena o la venta a operadores independientes del sector del entretenimiento.

El parque empleaba alrededor de 70 personas de tiempo completo, quienes recibirán “las indemnizaciones y beneficios que resulten aplicables”, según los términos difundidos en el comunicado oficial.

En sus redes sociales, la administración del parque envió un mensaje de despedida dirigido a su clientela local y nacional: “gracias, fanáticos de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos construidos juntos”. La publicación generó una cascada de mensajes de antiguos visitantes y empleados lamentando el cierre.

Mensajes de despedida y agradecimiento marcaron la última jornada para los visitantes del parque. (Instagram/@sixflagsamerica)

Esfuerzos infructuosos

La salida de Six Flags America ocurre tras meses de cambios profundos para la compañía. El pasado julio, Six Flags Entertainment Corporation completó su fusión con Cedar Fair, otro gigante del sector de parques de diversiones.

La operación creó un grupo con más de veinte parques y resorts en Estados Unidos, Canadá y México. Entre las instalaciones más destacadas de la nueva corporación figuran Six Flags Magic Mountain en California y Cedar Point en Ohio.

En octubre, se reveló que Travis Kelce, destacado ala cerrada de los Kansas City Chiefs, será uno de los nuevos inversores para la marca. “Siempre fui fanático de Six Flags y crecí visitando estos parques con mi familia y amigos. La oportunidad de ayudar a que Six Flags permanezca especial para la siguiente generación fue irresistible”, expresó Kelce en una nota difundida por People.

La decisión de cerrar esta sede llega después de un trimestre con pérdidas notables. People reportó que durante el segundo trimestre fiscal, la compañía registró pérdidas superiores a los 100 millones de dólares en solo tres meses, circunstancia que detonó la salida anunciada de Zimmerman de la dirección ejecutiva antes de finalizar el año.

Six Flags America marcó décadas de desarrollo turístico en la región metropolitana de Washington D.C. y su permanencia durante cinco décadas la convirtió en una referencia del entretenimiento familiar en la costa este estadounidense.