“No estamos peleando por los empleados nuevos, lo que buscamos es que se respeten los que están, que trabajan sólo para ellos y que se van a quedar sin trabajo. Es gente que está en las empresas de correos. Esta es una guerra del Gobierno contra Camioneros de la que participa Mercado Libre. Si queremos que Mercado Libre no funcione, no funciona: les paramos todas las plantas y los envíos. Y no lo hacemos, no es la idea, pero no descartamos medidas de fuerza. No tenemos ningún problema con la gente de Carga y Descargas ”, aseguró entonces también Marcelo Aparicio, secretario gremial de Camioneros.