“Por un lado, hubo un proceso de dolarización muy fuerte, que se aceleró post-PASO, hasta la aplicación del cepo. Hay personas que se dolarizaron y ahora están desarmando parte de lo que habían armado”, dijeron en off the record economistas de un banco local. “Y por otro lado, hubo pagos de cupones de bonos del Tesoro, y alguno puede estar vendiendo esos dólares que cobró. El contado con liquidación no es un mercado profundo y como tiene un poco más de oferta, está bajando”, agregaron.