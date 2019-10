“Es un mito que la Bombonera juega, tendría que ocurrir una catástrofe para que no pase River”

El ex futbolista campeón con River y de paso en Boca fue contundente a la hora de analizar la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. “Los hinchas no hacen goles. La gente alienta, pero no juega", aseguró