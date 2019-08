"Esto no es un problema financiero ni económico, es político. Ahora hay que buscar un acuerdo para que lo que está pasando tenga una resolución que venga de la política. Lo pidió Macri en su momento con los 10 puntos, pero no prosperó. Además, ahora se da el hecho de que aún no hay un ganador: sólo tuvimos fue una enorme encuesta real. No se puede hablar de transiciones ordenadas y el gran problema es que hasta octubre vamos a estar en ascuas", asegura Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina.