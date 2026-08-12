Una figura histórica de la NBA anunció su retiro a los 37 años luego de 18 temporadas: el sorpresivo mensaje

Russell Westbrook durante su última temporada en Sacramento Kings (Brad Penner-Imagn Images)

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Russell Westbrook, una de las figuras de la NBA, publicó este miércoles un mensaje sugestivo sobre un inminente retiro de la mejor liga de básquet del mundo. El base de 37 años, que en su última etapa jugó en Sacramento Kings y en esta temporada se encontraba como agente libre, escribió en sus redes personales en Instagram y X (ex Twitter): “A veces ni siquiera sabes cuándo ya viste el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó”.

El jugador, que supo ser MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en la temporada 2016/17 durante su etapa en Oklahoma City Thunder, compartió además un video tributo narrado por el actor Michael B. Jordan, en el que repasa los hitos de su carrera y hace referencia a su decisión de alejarse del básquet “en sus propios términos”. Precisamente, la NBA hizo eco de la noticia y dejó un mensaje de agradecimiento a Westbrook. “¡Felicidades por una increíble carrera de 18 años en la NBA!“, expresó la cuenta oficial de la liga con el resumen estadístico del ahora ex jugador.

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Por otro lado, el periodista especializado en la NBA Shams Charania escribió en su cuenta oficial que Russell Westbrook se retiró de la NBA tras 18 temporadas. “Una carrera legendaria: entre los mejores 75 de la NBA, MVP de la liga en 2017, nueve veces All-Star, nueve veces All-NBA, medallista de oro olímpico por Estados Unidos y el récord histórico de triple-dobles”, repasó el analista. En concordancia, Bleacher Report también confirmó la noticia: “The Brodie pone fin a su carrera”.

El posteo de Russell Westbrook sobre su retirada de la NBA a los 37 años

Nacido en Long Beach, California, un 12 de noviembre de 1988, Westbrook se despidió de la alta competencia con cifras que difícilmente volverán a verse en la NBA: 209 triples-dobles, la mayor cantidad registrada por cualquier jugador en la historia de la competición, lo que le valió el mote del “Rey” en dicho rubro estadístico. Su inmediato perseguidor es el serbio Nikola Jokic, aún activo en Denver Nuggets, con 198.

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El base pasó sus primeros y más prolíficos años con los Oklahoma City Thunder, franquicia a la que llegó en 2008 y con la que disputó 11 temporadas. Fue allí donde alcanzó la cima individual de su carrera: en la temporada 2016-17, se convirtió en el primer jugador desde el mítico Oscar Robertson en 1962 en promediar un triple-doble durante toda una temporada regular, con 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias por partido. Ese rendimiento le valió el título de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA. Westbrook repetiría esa hazaña en tres de las cuatro temporadas siguientes.

Según The Oklahoman, Westbrook es el máximo anotador, asistidor, robador y reboteador en la historia de los Thunder. A nivel de la NBA, se retiró como el 14º máximo anotador de todos los tiempos con 27.176 puntos y el quinto en asistencias con 10.351. Además, acumuló nueve selecciones al Juego de las Estrellas, dos premios de MVP en ese mismo juego, nueve menciones al All-NBA Team —dos de ellas en el Primer Equipo— y fue incluido en el equipo del 75º aniversario de la NBA.

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Russell Westbrook con la camiseta de Los Ángeles Clippers (Alonzo Adams-USA TODAY Sports)

Tras su etapa en Oklahoma City, Westbrook vistió las camisetas de seis franquicias más: Houston Rockets, Washington Wizards, Los Ángeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets y Sacramento Kings, donde disputó su última temporada con promedios de 15.2 puntos, 6.7 asistencias y 5.4 rebotes en 29 minutos por partido. De acuerdo con Hoops Rumors, fue justamente esa condición de agente libre tras su paso por los Kings lo que precipitó su decisión de retirarse, en lugar de buscar un nuevo contrato.

En el plano internacional, Westbrook también dejó su marca: ganó la medalla de oro con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el Campeonato Mundial de la FIBA de 2010, en Turquía. Con esos títulos y sus registros históricos en la NBA, su ingreso al Salón de la Fama del básquetbol es considerado por los medios estadounidenses como una formalidad.

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Russell Westbrook posa en la Met Gala de arte en Nueva York. El basquetbolista anunció su retiro de la NBA a los 37 años (REUTERS/Daniel Cole)

La carrera de Westbrook fuera de la NBA comenzó a tomar forma mucho antes de su retiro. En 2016 lanzó Honor The Gift (HTG), una marca de ropa urbana que nació como homenaje a sus años de infancia en Hawthorne y Los Ángeles, con el objetivo declarado de ofrecer prendas accesibles para jóvenes de comunidades de bajos recursos. La marca creció hasta estar presente en más de 300 puntos de venta en todo el mundo y abrió su tienda insignia en la ciudad de Los Ángeles. En junio de 2025, amplió esa apuesta con el lanzamiento de Westbrook by HTG, una colección de ropa deportiva y denim. Ese mismo año fue nombrado curador residente de N4XT Experiences, empresa global de eventos que adquirió la Semana de la Moda de Los Ángeles en 2022.

Su interés por los negocios lo llevó a estructurar Russell Westbrook Enterprises (RWE), un holding con inversiones en sectores tan distintos como la publicidad digital, las finanzas, la salud, el desarrollo urbano y la biotecnología. Bajo ese paraguas opera RW Digital, una agencia de publicidad orientada a conectar marcas con audiencias diversas. Según un perfil publicado por Forbes, Westbrook acumuló más de 336 millones de dólares en salarios durante su carrera en la NBA y otros 200 millones en patrocinios y emprendimientos. Entre sus contratos más destacados figuró un acuerdo de 10 años con Jordan Brand, firmado en 2017, que representó el mayor contrato de endorsement de la historia de esa marca. También fue imagen global de Mountain Dew Kickstart y director creativo de la firma de denim True Religion.

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En el ámbito audiovisual, Westbrook dio sus primeros pasos como productor. En 2021 estrenó en Showtime el documental autobiográfico Passion Play: Russell Westbrook y debutó como productor ejecutivo con Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre, un filme sobre la masacre racial de Tulsa de 1921 inspirado en su tiempo con los Thunder. El proyecto recibió tres nominaciones a los Premios Emmy.

Russell Westbrook no sólo se dedicó al básquet de alto nivel. Construyó un perfil de empresario con el que ganó millones de dólares (REUTERS/Mario Anzuoni)

La filantropía también ocupa un lugar central en su agenda. En 2012 fundó la Why Not? Foundation, dedicada a programas educativos y de servicio comunitario para niños en situación vulnerable, con énfasis en el sur de Los Ángeles. Además, Westbrook Academy trabaja para mejorar el acceso a la educación y al esparcimiento al aire libre para jóvenes de esa misma zona. Más recientemente, cofundó Eazewell, una plataforma de inteligencia artificial junto a los ex jugadores Kemba Walker y Donnell Beverly Jr., orientada a hacer accesible la planificación patrimonial para familias de escasos recursos.

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En el mundo del deporte fuera de la NBA, Westbrook es accionista minoritario del club de fútbol inglés Leeds United, de la Premier League, e inversor en el OKC Energy, club de la USL Championship. A través de RWE también participa en un proyecto de revitalización urbana en Oklahoma City que incluye un nuevo estadio y un distrito de entretenimiento.