Según Martín Redrado, "si la dolarización en los próximos meses no pasa de tres mil millones mensuales, el Banco Central no va a tener problemas para controlar el tipo de cambio". Al economista y ex presidente del Banco Central le preocupa que entre 30 y 59 días vencen poco más de $1 billón de plazo fijo y la estabilidad depende de que los inversores los renueven.