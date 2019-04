– ¿En qué momento se le ocurrió la idea de Tigoût?



– Parado en mi cocina, cocinando. Estaba en la mesada, vi la Nespresso y surgió. No fue buscado, salió. ¿Por qué no hacer lo mismo pero en pastelería?", fue lo que pensé. Una maquinita a la que le ponés algo adentro y sale un producto de pastelería. Lo primero que hice fue contarle a la mayor cantidad de gente de mi idea. Mi padre era viajante, vendía desodorantes de ambientes para autos por todo el país. Somos seis hermanos y en las vacaciones viajábamos con él. Yo veía cómo hablaba con los clientes y las cosas que les preguntaba. Un día quise saber por qué. Me dijo que siempre hay que aprender de la gente. Yo, 35 años después hice eso y les conté a todos los que pude mi idea. Ahí me enteré que había ingenieros en alimentos, por ejemplo. Y tuve feedback de todo tipo: alguien me dijo que era una locura, algo casi imposible hacer.