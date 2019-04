¿Qué impacto tendría esto en el juicio en EEUU? "Enorme", afirman cerca de YPF. Las carátulas de los expedientes contra el Estado son de las empresa quebradas, algo que sería correcto si Burford financia el juicio, pero no si lo compró. En ese caso la demanda tendría que hacerla directamente Burford y como eso no pasó, no existiría en EEUU –siempre según el argumento de los abogados argentinos– lo que se conoce como "legitimación activa": la demanda la habría iniciado alguien que no tiene derecho a hacerlo. Y el juicio podría caerse.