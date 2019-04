"Por un lado está el impacto que tienen las señales, tibias aún, pero contundentes para muchos, de que la ex mandataria será candidata", asegura. "Y hay un escenario de inflación que es muy complejo. El Gobierno no da señales de poder resolverlo, además de que lo subestimó desde antes de asumir. Hubo sorpresas con indicadores de precios en los meses pasados, y las perspectivas futuras no parece del todo buenas. Eso impacta de lleno en el tipo de cambio, con un Banco Central con poco margen para actual. Le pusieron un techo a la banda, nada más. Por otro lado, el paquete de medidas que anunciaron es pobre y es muy difícil que resuelva algo. Ese es riesgo Macri puro, no riesgo Cristina", asegura.