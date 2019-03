En las visitas a Buenos Aires a través de encuestas la empresa detectó "hartazgo por el mal funcionamiento de las escaleras mecánicas, de la inviabilidad de los horarios, que no hay espacios suficientes para moverse ni en los trenes ni en las estaciones, hay mucha gente". Aún no han recibido quejas sobre las tarifas, pero saben que existe malestar. Con todo, aclaran que Keolis no es el que define la política del valor del pasaje.