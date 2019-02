"eBay históricamente tiene muchas marcas en diferentes países, con muchas estrategias. Entró Singer y pidió hacer foco en el core de la empresa. Quiere todos los negocios divididos porque cree que así el valor de eBay va a subir. Es una reestructuración financiera. Alamaula va a cerrar junto a otras marcas que no generan más de USD 5 millones por año. Igual, acá tiene las mismas visitas que OLX y hace cuatro años que no se hace nada de marketing ni publicidad. El modelo es relevante, pero no para una corporación tan grande", le dice a Infobae Guillermo de Bernardo, uno de los fundadores de Alamaula que está ahora al frente de EurekaLabs, una startup studio que arma empresas de Internet y luego las vende.