– Lo primero que hicimos fue ir al acampe a conocer a las personas que lo organizaban. Luego, tuvimos un gran aporte de antropólogos que nos dieron una veta muy interesante: el problema de la persecución a los pueblos originarios no es un tema del pasado, sino que continúa en el presente. Chaco no es una película netamente histórica sino que se refiere mucho a las problemáticas que están sufriendo ellos en la actualidad. Estos antropólogos que consultamos nos brindaron algunos de los nombres que luego se convertirían en las voces del documental. Entre ellos estaban Valentín, Israel y Laureano. Todos ellos no estaban en Buenos Aires si no en el territorio que queríamos investigar. Hicimos cuatro o cinco viajes de investigación donde no filmábamos. Eran para charlar, crear un vínculo, grabar audios y poder desarrollar el guión. El mismo fue gestado viajando, viviendo lo que después fue filmado.