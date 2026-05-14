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Un equipo de Barcelona diseña una molécula “prometedora” capaz de destruir el gluten en el estómago: procede de una planta carnívora

La celiacasa actúa antes de que el gluten llegue al intestino y desencadene la respuesta autoinmunitaria

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El equipo investigador de la celiacasa en el laboratorio. (CSIC)
El equipo investigador de la celiacasa en el laboratorio. (CSIC)

Un estudio ha logrado un avance que podría suponer un punto de inflexión en el tratamiento de la celiaquía. Los investigadores han diseñado y probado con éxito una molécula capaz de degradar el gluten en el estómago antes de que desencadene la respuesta autoinmunitaria característica de esta enfermedad. El trabajo ha sido desarrollado por un equipo del Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Universitat de Barcelona (INSA-UB) y del Instituto de Biología Molecular de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IBMB-CSIC).

Los resultados del estudio, que se publicarán en la revista científica EMBO Molecular Medicine coincidiendo con la proximidad del Día Internacional de la Celiaquía, muestran que la molécula, bautizada como “celiacasa”, es efectiva incluso en condiciones extremas de acidez, concretamente a pH 2, el mismo entorno que existe en el estómago humano. Según destacan los investigadores, ninguna de las alternativas disponibles hasta ahora había conseguido una actividad significativa en estas condiciones.

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Actualmente, el único tratamiento eficaz para las personas con celiaquía consiste en mantener una dieta estricta sin gluten durante toda la vida, algo que resulta complejo en sociedades donde el trigo y otros cereales forman parte esencial de la alimentación diaria. Aunque existen suplementos comercializados como apoyo digestivo, su eficacia es limitada porque actúan principalmente cuando el alimento ya ha abandonado el estómago.

La nueva molécula pretende actuar antes de que el gluten llegue al intestino delgado, el lugar donde se produce la respuesta inflamatoria. El desencadenante de la celiaquía son las prolaminas, proteínas presentes en cereales como el trigo, la cebada o el centeno. Durante la digestión, estas proteínas se fragmentan en péptidos más pequeños, algunos de ellos especialmente tóxicos para las personas celíacas.

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La celiacasa no pretende sustituir completamente la dieta sin gluten. (Getty Images)

Entre estos fragmentos destaca el denominado “33-mero”, derivado de la gliadina del trigo y considerado altamente inmunogénico. Este péptido consigue resistir los ácidos gástricos y alcanzar el intestino delgado, donde activa el sistema inmunitario y provoca inflamación, daño intestinal y otros síntomas asociados a la enfermedad.

Diseñada a partir de una planta carnívora

La celiacasa ha sido desarrollada mediante ingeniería molecular a partir de la neprosina, una enzima presente de forma natural en el jugo digestivo de la planta carnívora Nepenthes ventrata. Hace cuatro años, el mismo grupo de investigación ya había demostrado que esta molécula tenía capacidad para cortar los péptidos inmunogénicos del gluten.

En este nuevo trabajo, los científicos han diseñado una variante optimizada que alcanza su máxima actividad en el entorno ácido del estómago. Allí, y en combinación con la pepsina, una enzima digestiva humana, consigue degradar tanto los péptidos inmunogénicos del gluten como la gliadina antes de que pasen al duodeno.

Existen otras proteasas, conocidas como glutenasas, capaces de degradar el gluten, pero no actúan de forma eficaz en condiciones de pH 2, propias del estómago, sino a pH 7, cuando el alimento ya ha pasado al duodeno”, explica el investigador del IBMB-CSIC F. Xavier Gomis-Rüth, según recoge la Universitat de Barcelona. “Eso obliga a aumentar las dosis hasta niveles que las hacen poco viables como tratamiento terapéutico”, añade.

El estudio también incluyó pruebas con un modelo de ratón desarrollado por la Universidad de Chicago y considerado actualmente el que mejor reproduce la celiaquía humana. Los resultados fueron especialmente prometedores, ya que la celiacasa consiguió reducir de forma significativa las manifestaciones de la enfermedad incluso cuando los animales recibían dosis elevadas de gluten.

Un estudio liderado por científicos de Barcelona ha logrado un avance que podría suponer un punto de inflexión en el tratamiento de la celiaquía. (Universitat de Barcelona)
Un estudio liderado por científicos de Barcelona ha logrado un avance que podría suponer un punto de inflexión en el tratamiento de la celiaquía. (Universitat de Barcelona)

Según explica el investigador Francisco José Pérez Cano, del INSA-UB, la molécula logró disminuir la atrofia intestinal, la inflamación y la respuesta de anticuerpos asociada a la enfermedad. Además, también mejoró la composición de la microbiota intestinal y restauró diferentes marcadores inmunológicos y metabólicos alterados por la exposición al gluten.

Otra de las ventajas que destacan los investigadores es que la molécula deja de estar activa una vez alcanza el duodeno. “Cuando ha hecho su función, ya no interesa que siga activa, para que no interfiera con ninguna otra proteína del organismo”, apunta Gomis-Rüth.

Los científicos subrayan que la celiacasa no pretende sustituir completamente la dieta sin gluten, sino convertirse en una terapia complementaria que ayude a minimizar los efectos de exposiciones accidentales o pequeñas cantidades de gluten presentes en algunos alimentos.

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