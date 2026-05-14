La raíz del Diente de León y el Cáncer de Colon: qué reveló nuevo estudio clínico sobre su buena relación

La raíz del Diente de León y el cáncer de Colon: qué reveló nuevo estudio sobre su benigna relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extracto de raíz de diente de león mostró efectos notables sobre las células de cáncer colorrectal en pruebas de laboratorio recientes, al inducir la muerte celular programada y reducir la viabilidad de las células cancerosas sin afectar a las células sanas del colon.

Investigadores de la Universidad de Windsor en Canadá detallaron que este compuesto podría convertirse en una alternativa selectiva frente a tratamientos tradicionales, según los datos publicados en la revista Oncotarget.

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El extracto logra eliminar células cancerosas sin dañar células sanas

En los ensayos de laboratorio, el extracto provocó la muerte en más del 95 por ciento de las células de cáncer colorrectal analizadas en un periodo de 48 horas. Siyaram Pandey, líder del estudio, aclaró que estos resultados no equivalen a una cura instantánea, ya que las pruebas se realizaron en placas de Petri y no en pacientes humanos.

El extracto se aplicó sobre dos tipos de células cancerosas agresivas, HT-29 y HCT116, con concentraciones de 2,0 y 3,5 miligramos por mililitro para observar el efecto. Las células normales del colon, usadas como control, mantuvieron su viabilidad y actividad.

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El extracto logra eliminar células cancerosas sin dañar células sanas (Wikipedia)

Comparación con quimioterapia tradicional

La eficacia del extracto se comparó con la combinación de medicamentos FOLFOX, utilizada en la quimioterapia contra el cáncer de colon. Los científicos observaron que FOLFOX afecta tanto a células cancerosas como a células sanas, mientras que el diente de león demostró mayor selectividad para eliminar solo las células malignas.

Los investigadores detectaron que, bajo las mismas condiciones, las células normales expuestas al extracto no perdieron actividad ni viabilidad. Esta diferencia representa una ventaja potencial, ya que los tratamientos actuales suelen ocasionar efectos colaterales al dañar tejidos sanos.

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Resultados en modelos animales y ensayos clínicos

Estudios posteriores realizados en modelos animales mostraron una reducción superior al 90 por ciento en el crecimiento de tumores humanos trasplantados. Estos resultados alentaron la aprobación de ensayos clínicos en personas con cáncer avanzado, según la información proporcionada por la universidad canadiense.

El Dr. Pandey puntualizó que el extracto utilizado es altamente concentrado y no se compara con infusiones o suplementos disponibles en tiendas. La línea de investigación avanza con estudios clínicos bajo supervisión de Health Canada.

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Precauciones y límites de la evidencia

Los especialistas insisten en que el extracto de raíz de diente de león aún no debe considerarse un sustituto de los tratamientos médicos convencionales. Las pruebas realizadas hasta ahora son prometedoras, pero se requiere más evidencia clínica para determinar su efectividad y seguridad en humanos.

“No significa que una persona con cáncer se curará en 48 horas tomando té de diente de león”, advirtió Pandey en declaraciones recogidas por Oncotarget. El efecto observado hasta ahora se limita a pruebas de laboratorio y modelos animales.

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Datos clave del estudio

Los especialistas insisten en que el extracto de raíz de diente de león aún no debe considerarse un sustituto de los tratamientos médicos convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extracto de raíz de diente de león indujo la muerte celular en más del 95 por ciento de las células cancerosas de colon en pruebas in vitro.

Las células normales del colon no resultaron afectadas bajo las mismas condiciones.

El tratamiento tradicional con FOLFOX dañó tanto células cancerosas como células sanas.

En modelos animales, el extracto redujo el crecimiento tumoral en más del 90 por ciento.

Los ensayos clínicos en humanos avanzan bajo el control de autoridades sanitarias de Canadá.