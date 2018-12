Como si nada hubiese ocurrido, como si el juez federal Claudio Bonadio no lo hubiese procesado en la causa de los cuadernos, y como si los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo no hubieran pedido su prisión preventiva, Paolo Rocca habló sobre la coyuntura económica y el futuro del país en el tradicional evento ProPyme, que realiza Techint todos los años. No hubo contacto con la prensa, ni una sola palabra sobre su frente judicial "muy complejo", como lo definió un allegado.