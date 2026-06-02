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Rodada Nocturna en CDMX: ruta, horario y recomendaciones para pedalear bajo las estrellas

¡Vive una noche diferente, segura y llena de energía en dos ruedas! Aquí te decimos cómo participar

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La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y Mi Bici CDMX te invitan a sumarte a una rodada nocturna muy especial este miércoles 3 de junio. Crédito: SEMOVI

¿Listo para pedalear bajo las estrellas? La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y Mi Bici CDMX te invitan a sumarte a una rodada nocturna muy especial este miércoles 3 de junio. El encuentro será en el Ángel de la Independencia a las 21:00 horas para celebrar juntos el Día Mundial de la Bicicleta.

El recorrido cubrirá una ruta básica de 10 kilómetros con una duración aproximada de 45 minutos. Las personas participantes pedalearán por algunas de las vialidades más transitadas del centro y la colonia Condesa.

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La ruta y sus puntos de interés

El trayecto incluye paradas en la Glorieta de Cibeles, el Parque México y el Monumento a la Revolución. Estos tres puntos conectan el Paseo de la Reforma con la alcaldía Cuauhtémoc en un circuito accesible para ciclistas de todos los niveles.

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La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y Mi Bici CDMX te invitan a sumarte a una rodada nocturna muy especial este miércoles 3 de junio. Crédito: SEMOVI

El ritmo del evento está diseñado para ser tranquilo y apto para toda la familia. Cualquier persona con bicicleta en buen estado puede sumarse al contingente sin necesidad de inscripción previa.

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Equipo recomendado para participar

Las autoridades piden a cada participante asistir con casco, luces y ropa reflejante. Estos tres elementos son obligatorios para garantizar la visibilidad nocturna del contingente ante el tráfico vehicular.

Las luces deben colocarse tanto en la parte delantera como en la trasera de la bicicleta. La ropa reflejante o con detalles fluorescentes reduce el riesgo de incidentes durante el rodaje en horas de oscuridad.

¿Por qué se celebra el 3 de junio?

La Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta el 12 de abril de 2018 mediante la resolución A/RES/72/272. La iniciativa partió del sociólogo polaco-estadounidense Leszek Sibilski, quien impulsó una campaña internacional desde el Montgomery College, en Maryland, para que Naciones Unidas reconociera el valor social y ambiental del transporte en bicicleta.

Asistentes acudieron al Paseo Nocturno en Bici Primavera 2025 caracterizados. Foto: X/@LaSEMOVI.
Asistentes acudieron al Paseo Nocturno en Bici Primavera 2025 caracterizados. Foto: X/@LaSEMOVI.

La resolución obtuvo el respaldo de 56 estados miembros en su primera votación y hoy la conmemoran los 193 países que integran la ONU. El tema oficial para 2026 es “Cycling for a Greener Future” (“Pedalear por un futuro más verde”), con énfasis en la reducción de emisiones y la movilidad urbana sostenible.

El rol de SEMOVI en la movilidad ciclista de la CDMX

SEMOVI promueve el uso de la bicicleta como alternativa al automóvil particular dentro de la capital mexicana. La dependencia coordina la red de ciclovías y el sistema Mi Bici CDMX, que pone bicicletas de préstamo a disposición de la ciudadanía en distintos puntos de la ciudad.

La rodada nocturna del 3 de junio forma parte de las acciones anuales de la secretaría para visibilizar la bicicleta como medio de transporte cotidiano. El evento refuerza el mensaje de que la Ciudad de México avanza hacia un modelo de movilidad con menor huella de carbono.

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