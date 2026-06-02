Claudia Sheinbaum evita opinar sobre comparecencia de Gerardo Mérida en Nueva York: “Le corresponde a la FGR analizarlo”

En la conferencia matutina, la mandataria nacional se limitó a señalar que la instancia federal deberá revisar las observaciones hechas por autoridades judiciales estadounidenses en torno al exfuncionario mexicano señalado por presuntos vínculos criminales. (Infobae-Itzallana)

Hoy en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una sola línea las preguntas sobre las declaraciones de la jueza federal de Nueva York en la primera audiencia del exsecretario de Seguridad de Sinaloa: “Le corresponde a la Fiscalía General de la República, en su momento, analizarlas".

La jueza Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, concedió a los abogados de la Fiscalía de Estados Unidos dos meses para procesar las pruebas del caso contra Gerardo Mérida Sánchez, de acuerdo con información de CNN en Español. En esa audiencia, la jueza señaló que las pruebas son abundantes y que los acusados llegan “como olas”.

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La presidenta responde con una frase ante cuestionamientos sobre las declaraciones de la jueza federal de Nueva York, quien advierte abundancia de pruebas contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Mérida Sánchez compareció ante una corte federal el 1 de junio

Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. Ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo por la frontera con Arizona y quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses. Es el primero de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia en enfrentarse a la justicia de ese país.

El Departamento de Justicia le atribuye haber recibido sobornos de Los Chapitos —facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán— para alertarlos sobre redadas en laboratorios de drogas. La jueza Polk fijó una nueva audiencia para agosto próximo.

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La FGR investiga si los cargos tienen sustento

Cuando se le preguntó a Sheinbaum si las declaraciones de la jueza representan una provocación contra las autoridades mexicanas, la mandataria reiteró su postura: “Le corresponde a la Fiscalía General de la República, en su momento, analizar”.

Desde que la acusación se hizo pública, México se negó a detener provisionalmente a los señalados con fines de extradición, argumentando que no había pruebas suficientes para ello. La FGR informó el 23 de mayo que había citado a los implicados a declarar como testigos; al 28 de mayo, cinco de ellos ya habían comparecido, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y el senador con licencia por Morena Enrique Inzunza.

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*Información en desarrollo