México

Claudia Sheinbaum evita opinar sobre comparecencia de Gerardo Mérida en Nueva York: “Le corresponde a la FGR analizarlo”

La jueza Katherine Polk Failla señaló que las pruebas contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa son abundantes y que los acusados llegan “como olas”

Guardar
Google icon
En la conferencia matutina, la mandataria nacional se limitó a señalar que la instancia federal deberá revisar las observaciones hechas por autoridades judiciales estadounidenses en torno al exfuncionario mexicano señalado por presuntos vínculos criminales. (Infobae-Itzallana)
En la conferencia matutina, la mandataria nacional se limitó a señalar que la instancia federal deberá revisar las observaciones hechas por autoridades judiciales estadounidenses en torno al exfuncionario mexicano señalado por presuntos vínculos criminales. (Infobae-Itzallana)

Hoy en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una sola línea las preguntas sobre las declaraciones de la jueza federal de Nueva York en la primera audiencia del exsecretario de Seguridad de Sinaloa: “Le corresponde a la Fiscalía General de la República, en su momento, analizarlas".

La jueza Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, concedió a los abogados de la Fiscalía de Estados Unidos dos meses para procesar las pruebas del caso contra Gerardo Mérida Sánchez, de acuerdo con información de CNN en Español. En esa audiencia, la jueza señaló que las pruebas son abundantes y que los acusados llegan “como olas”.

PUBLICIDAD

La presidenta responde con una frase ante cuestionamientos sobre las declaraciones de la jueza federal de Nueva York, quien advierte abundancia de pruebas contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Mérida Sánchez compareció ante una corte federal el 1 de junio

Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. Ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo por la frontera con Arizona y quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses. Es el primero de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia en enfrentarse a la justicia de ese país.

El Departamento de Justicia le atribuye haber recibido sobornos de Los Chapitos —facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán— para alertarlos sobre redadas en laboratorios de drogas. La jueza Polk fijó una nueva audiencia para agosto próximo.

PUBLICIDAD

La FGR investiga si los cargos tienen sustento

Cuando se le preguntó a Sheinbaum si las declaraciones de la jueza representan una provocación contra las autoridades mexicanas, la mandataria reiteró su postura: “Le corresponde a la Fiscalía General de la República, en su momento, analizar”.

Desde que la acusación se hizo pública, México se negó a detener provisionalmente a los señalados con fines de extradición, argumentando que no había pruebas suficientes para ello. La FGR informó el 23 de mayo que había citado a los implicados a declarar como testigos; al 28 de mayo, cinco de ellos ya habían comparecido, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y el senador con licencia por Morena Enrique Inzunza.

*Información en desarrollo

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumNueva YorkFGRRuben Rocha MoyaGerardo Merida SanchezPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rodada Nocturna en CDMX: ruta, horario y recomendaciones para pedalear bajo las estrellas

¡Vive una noche diferente, segura y llena de energía en dos ruedas! Aquí te decimos cómo participar

Rodada Nocturna en CDMX: ruta, horario y recomendaciones para pedalear bajo las estrellas

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Detienen dos personas en Tamaulipas con 94 pasaportes falsos de México y Estados Unidos

Los documentos apócrifos fueron asegurados durante seis cateos en Nuevo Laredo realizados por fuerzas federales y estatales

Detienen dos personas en Tamaulipas con 94 pasaportes falsos de México y Estados Unidos

Mujer de la tercera edad muere calcinada tras incendio provocado en vivienda de Culiacán, Sinaloa

Ningún detenido fue reportado y la identidad de la víctima permanece sin confirmar

Mujer de la tercera edad muere calcinada tras incendio provocado en vivienda de Culiacán, Sinaloa

Oleada de fraudes y extorsiones digitales en México: van casi 9 mil víctimas en 2026

Las víctimas pueden denunciar al 089 o a la Línea de Seguridad 55 5533 5533, disponibles las 24 horas

Oleada de fraudes y extorsiones digitales en México: van casi 9 mil víctimas en 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer de la tercera edad muere calcinada tras incendio provocado en vivienda de Culiacán, Sinaloa

Mujer de la tercera edad muere calcinada tras incendio provocado en vivienda de Culiacán, Sinaloa

“Era claro que nunca se suprimiría el narco”: la postura que Rubén Rocha Moya mostró en sus libros sobre los cárteles

Violencia en Los Cabos no se detiene: ataque armado contra elementos de seguridad deja 3 agresores abatidos y un detenido

‘Levantan’ a jefe policial de Luvianos, Edomex: lo hallan muerto y con huellas de violencia horas después

Quién es “El Gabito” o “El 80″ según los narcocorridos, el operador de Los Chapitos detenido en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

El diseñador Mitzy asegura que “la carrera de Thalía se acabó” cuando él le dejó de hacer vestidos

El diseñador Mitzy asegura que “la carrera de Thalía se acabó” cuando él le dejó de hacer vestidos

David Byrne anuncia tercera fecha en el Teatro Metropólitan de CDMX

Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco

Jorge Ortiz de Pinedo enfrenta un susto de salud tras un extraño mareo : esto le pasó

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

DEPORTES

Julio Ibáñez y su camarógrafo dan sus primeras declaraciones tras ser liberados en Sudáfrica: “Se terminó la pesadilla”

Julio Ibáñez y su camarógrafo dan sus primeras declaraciones tras ser liberados en Sudáfrica: “Se terminó la pesadilla”

¡Con mariachi! Sudáfrica llega a Pachuca, Hidalgo, y está lista para disputar el Mundial 2026

Javier Aguirre en los Mundiales: así le fue al Vasco como jugador, auxiliar y entrenador de la Selección Mexicana

Rumbo al Mundial 2026: conoce la historia del Estadio Guadalajara

San Antonio Spurs vs New York Knicks: cuándo y dónde ver EN VIVO las finales de la NBA desde México