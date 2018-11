"No, nada". "Por ahora no voy a hablar, chau". "No tengo nada que decir; soy abogado, prefiero no hablar. Además, ¿qué voy a decir? Estoy consternado". "No es una buena señal para el sector. Crisis más cuadernos es un desastre". Los cuatro que hablaron –que atendieron el teléfono, en rigor– son muy importantes empresarios argentinos y ninguno quiso hacer referencia, ante el pedido de Infobae, sobre el procesamiento de Paolo Rocca, el CEO de Techint.