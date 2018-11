"Destruyeron el aparato productivo y el mercado interno está muy golpeado. Y ahora nos quiere cargar con un bono que no es que no queramos pagar, no podemos. Si me preguntan a mí, yo quiero pagar más para dinamizar el mercado interno, que si sigue así se va a destruir. Pero la mayoría de las empresas, las industriales por lo menos, estamos con cierres, adelantos de vacaciones y caída de horas. Nos obligan y el Estado ni siquiera le pagan a los empleados públicos", le dijo a Infobae, Guillermo Moretti, titular de la Unión Industrial de Santa Fe.