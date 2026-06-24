Así fue el emotivo abrazo entre José Néstor Pékerman, James Rodríguez y Quintero tras la victoria de Colombia ante el Congo en el Mundial 2026

José Néstor Pékerman dirigió a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 - crédito ivanramiroc/Instagram

La selección Colombia clasificó a los 16avos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, luego de vencer por la mínima diferencia a República Democrática del Congo el 23 de junio de 2026.

Posterior al encuentro, se viralizó el video del exjugador Iván Ramiro Córdoba, donde se ve un emotivo abrazo entre José Néstor Pékerman, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

El entrenador argentino dirigió a Colombia en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde contó con los dos volantes y alcanzó la mejor actuación de la selección en una Copa del Mundo, con James Rodríguez como principal figura.

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Posterior al encuentro, se viralizó el video del exjugador Iván Ramiro Córdoba, donde se ve un emotivo abrazo entre José Néstor Pékerman, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

En el video se observa un emotivo abrazo entre Pékerman y James Rodríguez, durante el cual el volante colombiano le dirige unas palabras y permanece junto a él, en lo que parece una muestra de respeto y admiración.

Acto seguido, Juan Fernando Quintero, quien asistió a Daniel Muñoz para el gol del lateral derecho, se acerca corriendo para abrazar al exentrenador de la Selección Colombia. Pékerman abraza a ambos jugadores y conversan durante varios segundos, hasta concluir en un nuevo abrazo entre los tres.

El volante de River Plate se acerca a Iván Ramiro Córdoba, exjugador de la Selección Colombia y le da un fuerte abrazo, donde también cruza un par de palabras con el recordado jugador. James Rodríguez, por su parte, se queda hablando con José Néstor Pékerman.

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Durante ese momento, el defensor Davinson Sánchez también se acerca y comparte un emotivo abrazo con Iván Ramiro Córdoba, con quien intercambia algunas palabras. James Rodríguez sigue abrazando e intercambiando palabras con José Néstor Pékerman.

Posteriormente, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez se despiden de Pékerman. El jugador del Minnesota United se acerca y saluda a Iván Ramiro Córdoba. Davison Sánchez se acerca y saluda al entrenador argentino, que también dirigió en el Mundial de Rusia 2018. El defensor central se queda conversando con Córdoba y Pékerman.

Davinson Sánchez también se acerca y comparte un emotivo abrazo con Iván Ramiro Córdoba, con quien intercambia algunas palabras - crédito Raquel Cunha/REUTERS

En el debut de la Selección Colombia, se viralizó el video de la periodista Diana Rincón, en la José Néstor Pékerman celebró con emoción el gol de Jáminton Campaz, quien marcó el tercer tanto luego de un centro del jugador Juan Camilo el ‘Cucho Hernández.

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A Pékerman se le ve sonriente y emocionado, al punto de darle un pequeño abrazo a la periodista, quien también muestra emoción por el gol de Jáminton Campaz, jugador de Rosario Central de la Liga Argentina.

El exentrenador de la Selección Colombia celebra después el final del partido, que permitió a Colombia sumar tres puntos y liderar el grupo K, que comparte con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. La periodista Diana Rincón calificó a José Néstor Pékerman como el argentino más colombiano por su celebración de los goles y las posterior victoria del equipo,

Detalles del partido

Colombia afrontó su segundo partido en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo, con el objetivo de concretar su paso a la siguiente fase tras haber vencido a Uzbekistán en el debut. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo realizó modificaciones en el complemento: Quintero y Córdoba ingresaron para aportar dinamismo, lo que permitió que el equipo colombiano recuperara profundidad por las bandas.

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El encuentro se mantuvo parejo hasta que, tras una jugada de Quintero, Córdoba asistió a Daniel Muñoz, quien anotó tras un desvío desafortunado de un defensor congoleño. El arquero Mpasi logró tocar el balón, pero no evitó el gol. Minutos después, dos anotaciones colombianas fueron invalidadas: una por falta y otra por fuera de juego. Mpasi continuó destacándose con atajadas que mantuvieron con vida a su equipo, mientras que la selección africana presionó en el cierre, obligando a Camilo Vargas a intervenir.

Daniel Muñoz convirtió el gol de Colombia tras una acción iniciada por Quintero y Córdoba que desvió Steve Kapuadi antes de vencer a Mpasi - crédito Ricardo Mazalan/AP

El árbitro adicionó seis minutos, tiempo en el que Colombia sostuvo la ventaja y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como líder del grupo K. El próximo partido será ante Portugal, que definirá el primer puesto. Congo buscará su clasificación frente a Uzbekistán.

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