"En Galicia trabajamos continuamente para prevenir estas prácticas, y que no afecten a nuestros clientes. Realizamos en forma constante campañas de prevención del fraude", detallan desde la entidad y sólo dan algunos tips genéricos para operar en cajeros automáticos. Entre ellos, "evitar digitar la clave de acceso ante la presencia de otras personas; si la tarjeta se traba en el cajero no aceptar ayuda de extraños; y no divulgar la clave ni escribirla en la parte posterior de la tarjeta".