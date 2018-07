"El ajuste va a traer dolor. Si no hay dolor no es ajuste y los empresarios vienen con inversiones genuinas cuando los salarios y los impuestos bajan. Lamentablemente, la realidad choca con los principios sociales. El FMI es el que va a controlar que se haga lo que no se hizo en años", auguró un reconocido operador que estuvo hablando con banqueros del exterior, donde ahora han vuelto a preguntar por la Argentina.