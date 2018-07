"El contenido de la ley tocaban temas que no eran requisitos pero si eran críticos, como la venta en corto y poder pedir prestado para efectuar la compra de activos", explica Sebastián Maril, de Research for Traders. Sin embargo, aclara el analista, la nueva ley no es una bala de plata para saltar la muralla hacia emergente. "Hay algunos que incluso con esto preferirían mantener a Argentina en mercado fronterizo por una cuestión que el pase a emergente dejaría muy flaco al fronterizo, perdería una de sus pesos pesados", dice Maril.