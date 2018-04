El que no estaba nada contento es un empresario del mundo farmacéutico que pidió off the record para asegurar que el Gobierno "no tiene empatía con el empleo y la producción" y que "hoy hay más miedo que antes para hablar". "Están transfiriendo capital de industrias al sector energético, violentamente. Si no paran con el tarifazo constante la inflación nunca va a bajar. Creen que la obra pública y los 'unicornios' de Internet son la solución, y hasta que llegue la inteligencia artificial nos morimos todos", dice el empresario y jura que no habla enojado por los contratos de medicamentos con Pami. "Yo dupliqué la facturación", afirma.