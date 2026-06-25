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El mal momento de Gladys La Bomba Tucumana: “Me robaron llegando a mi negocio”

La cantante tropical avisó de urgencia que le sacaron el teléfono en la calle y pidió a sus contactos desconfiar de cualquier mensaje desde su número por posibles intentos de estafa

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Gladys la Bomba Tucumana sufrió un robo en la vía pública cuando llegaba a su negocio en Recoleta, Buenos Aires (Video: Instagram)

Gladys La Bomba Tucumana fue víctima de un robo en la vía pública durante la mañana de este miércoles. Un joven que vendía servilletas en la calle le sustrajo el celular mientras la cantante se dirigía a su comercio en el barrio de Recoleta, Buenos Aires. La noticia se conoció a través del conductor Ángel de Brito, a quien la artista contactó de urgencia para alertar a su entorno sobre posibles mensajes fraudulentos que pudieran llegar desde su número.

El episodio lo relató la propia Gladys en un mensaje que envió a de Brito desde un teléfono alternativo. “Amigo, ¿cómo estás? Me robaron el celu. Me quiero matar. Te cuento por si respondiste, lo cambié por uno horrible por el momento y no veo los WhatsApp”, escribió la artista, según difundió el conductor al aire. Y en un segundo mensaje sumó: “Se me borró todo lo que tenía en el celu, perdí todos los chats”. La pérdida no fue solo material: con el teléfono se fueron también conversaciones, contactos y toda la información personal acumulada en el dispositivo.

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Sobre cómo ocurrió el hecho, la cantante fue directa y no ocultó su indignación. “Llegando a mi negocio, me robó un chico que vendía servilletas. Cualquiera”, dijo. La situación tomó a la artista completamente por sorpresa en un momento cotidiano, cuando se desplazaba hacia su local sin ningún indicio de lo que estaba por ocurrir.

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La Bomba Tucumana denunció que un joven que vendía servilletas le robó el celular durante la mañana

De Brito, al difundir el mensaje de Gladys en su programa, aprovechó para lanzar una advertencia pública a quienes integran la agenda de la cantante. “Le robaron el celu, así que cuidado si reciben un mensaje de la Bomba”, dijo el conductor, en referencia al riesgo de que los ladrones intenten usar el dispositivo para estafar a sus contactos. Ese tipo de maniobra es frecuente luego de robos de teléfonos a figuras públicas: los delincuentes acceden a las aplicaciones de mensajería y se hacen pasar por la víctima para solicitar dinero o datos personales.

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El propio de Brito vivió algo similar en los últimos tiempos, aunque desde el lugar del potencial damnificado. El conductor recibió un mensaje que aparentaba ser de Carmen Barbieri pidiéndole dinero. Alertado por la situación, se dio cuenta de que se trataba de una estafa: alguien había hackeado el teléfono de la capocómica e intentaba aprovecharse de su agenda de contactos.

En palabras de De Brito, el texto que le llegó desde el número de Barbieri fue directo:“El mensaje decía: necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo?”, detalló frente a las cámaras de LAM (América TV).

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Gladys la Bomba Tucumana alertó a Ángel de Brito sobre posibles mensajes fraudulentos enviados desde su número tras el robo del celular

En el caso de Gladys, el robo fue físico y no un hackeo, pero las consecuencias en términos de vulnerabilidad digital son similares. Con el celular en manos de terceros, cualquier persona que reciba un mensaje desde su número debería desconfiar y no responder ni transferir dinero bajo ninguna circunstancia, según advirtieron desde su entorno.

La artista, conocida en el ambiente de la música tropical argentina, utilizó un teléfono prestado para comunicarse de urgencia mientras intentaba reorganizar su situación. La prioridad inmediata fue alertar a sus contactos antes de que alguien pudiera caer en una estafa. La recuperación de sus cuentas y datos personales quedó como el siguiente paso, aunque sin certezas sobre cuánto de lo perdido podrá recuperarse.

Gladys la Bomba Tucumana había pasado por el reality Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) como participante, lo que amplió su visibilidad pública en los últimos meses. Su nombre volvió a circular en los medios, esta vez por un episodio que la dejó sin su teléfono y con la necesidad de reconstruir su comunicación desde cero.

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