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Victoria Justice se sumó a las celebraciones tras la victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

La recordada actriz de ‘Zoey 101′ y ‘Victorious’ vio el partido en un bar de Los Ángeles junto a una amiga colombiana, y participó de una dinámica de preguntas y respuestas usando la camiseta Tricolor

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Victoria Justice se hizo notar al lucir la camiseta de la Selección Colombia, viendo la victoria por 1-0 ante la RDC en un bar de Los Ángeles junto a una acompañante colombiana - crédito Daniel Cole/REUTERS
Victoria Justice se hizo notar al lucir la camiseta de la Selección Colombia, viendo la victoria por 1-0 ante la RDC en un bar de Los Ángeles junto a una acompañante colombiana - crédito Daniel Cole/REUTERS

Pese a que no se trata de un país tradicionalmente aficionado al fútbol, eso no parece haber impedido a los Estados Unidos estar atentos a lo que sucede con el Mundial de fútbol que se realiza por estos días en su país, así como en México y Canadá.

Tal y como ya sucediera en 1994, los turistas y los residentes con raíces en países donde el balompié es el deporte más popular —incluida la comunidad latina— son los que han encendido la fiesta dentro y fuera de los estadios, llevando a que los establecimientos hagan eventos especiales para transmitir los partidos del torneo que actualmente se encuentra en la recta final de la fase de grupos.

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Entre las que se sumaron a esta fiebre se incluyó la actriz y cantante Victoria Justice, que fue captada celebrando el triunfo de la Selección Colombia sobre la República Democrática del Congo (RDC) por la segunda fecha de la fase de grupos.

La celebridad, reconocida por sus papeles en las series juveniles Zoey 101 y Victorious de Nickelodeon, fue vista en un bar ubicado en la localidad de San Fernando Valley, en Los Ángeles (donde Justice ha vivido buena parte de su vida), acompañada de otras dos mujeres, incluida una colombiana de nombre Camila Forero.

Justice vio el partido con dos amigas en un bar de San Fernando Valley, sector de Los Ángeles en el que creció - crédito @victoriajustice/Instagram
Justice vio el partido con dos amigas en un bar de San Fernando Valley, sector de Los Ángeles en el que creció - crédito @victoriajustice/Instagram

Aunque la actriz de origen puertorriqueño compartió algunos momentos de la celebración al final del partido, lo que realmente causó revuelo fue la charla que mantuvieron con un creador de contenido, Anthony Bizarro, que les realizó una serie de preguntas al verlas vistiendo las camisetas oficiales de la Tricolor.

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El partido, disputado el 23 de junio en el Estadio de Guadalajara, terminó 1-0 con gol de Daniel Muñoz al minuto 76 y selló el pase de la Selección Colombia a los dieciseisavos de final del torneo. En ese contexto festivo, Bizarro se acercó a Justice y a Camila, para hacerles una serie de preguntas relacionadas con identidad y cultura latina.

La actriz y cantante contestó sin tapujos los aspectos que más le gustaban de sus raíces puertorriqueñas - crédito @victoriajustice/Instagram

Justice presentó sin rodeos sus raíces cuando Bizarro les preguntó al respecto: “Soy mitad ‘boricua’, puertorriqueña, y mitad de ascendencia inglesa e irlandesa”. En cuanto a Camila, confirmó que es de Montería, Córdoba.

Más adelante les pidieron decir su expresión coloquial favorita de Colombia. La colombiana dijo “marica”, mientras que Justice se inclinó por decir “bacana”.

Cuando se le pidió a la actriz revelar su plato favorito de la isla, respondió sin dudar: el “lechón”, mientras su acompañante se inclinó por la arepa con queso. En la siguiente pregunta, Bizarro, les pidió responder si estarían dispuestas a salir con alguien de una etnia distinta a la suya. Mientras la colombiana afirmó que estaba comprometida con un hombre de ascendencia puertorriqueña e inglesa, Justice respondió con una sonrisa, “¡Estoy abierta!” ante la posibilidad.

La interacción terminó cuando les preguntaron qué era lo mejor de ser de sus países. La colombiana destacó la personalidad de su gente y la manera en que bailaban —algo con lo que Victoria estuvo de acuerdo—. Acto seguido, Justice respondió “la comida”, soltando un gesto gracioso con su rostro.

El momento no tardó en hacerse viral en plataformas digitales, especialmente por la fanaticada de Victoria en Colombia que no dejó pasar las interacciones espontáneas durante el intercambio de preguntas y respuestas, o su nivel de entusiasmo con el Mundial hasta el punto de usar la camiseta Tricolor el día del trascendental partido.

La victoria de Colombia ante la RDC dejó a los cafeteros como líderes del Grupo K con seis puntos y puntaje perfecto en dos partidos. Los de Néstor Lorenzo definirán el primer lugar del grupo el sábado 27 de junio ante Portugal en Miami.

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