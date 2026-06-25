Guatemala

Guatemala: Ataque armado en Villa Nueva deja un fallecido y un herido de gravedad

Un ataque con arma de fuego en la 1.ª calle 14-15 de la zona 4 generó operativos, cierre de vías y una investigación en curso por parte de la PNC y el Ministerio Público

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Un ataque armado en Villa Nueva dejó un muerto y un herido grave. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)
Un ataque armado en Villa Nueva dejó un muerto y un herido grave. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Un ataque armado ocurrido en la zona 4 de Villa Nueva provocó la muerte de un hombre de aproximadamente 30 años y dejó a otro herido de gravedad, según informaron, este miércoles, los Bomberos Voluntarios de la 25 Compañía en redes sociales.

El incidente se registró en la 1.ª calle 14-15, donde se localizó un vehículo baleado. Dentro del automotor, los socorristas encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, quien presentaba múltiples heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con el primer reporte de los cuerpos de socorro, el fallecido vestía camisa blanca con celeste, pantalón negro y tenis negros. Al costado del vehículo quedó una pistola, que fue resguardada por las autoridades que se hicieron presentes en el área. Entre los primeros en llegar al lugar estuvieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Comisaría 15, así como elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT).

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De igual manera, Bomberos también confirmaron que en el mismo ataque resultó herido un hombre de 54 años, quien fue estabilizado y trasladado de urgencias. La rápida intervención de los socorristas permitió que la víctima recibiera atención médica especializada en el menor tiempo posible.

(Cortesía: Bomberos Voluntarios)
(Cortesía: Bomberos Voluntarios)

“Bomberos Voluntarios de la 25 Compañía atendieron un ataque armado ocurrido en la 1.ª calle 14-15, zona 4 de Villa Nueva. Técnicos en Urgencias Médicas trasladaron a un hombre con múltiples heridas de bala, así mismo dentro de un pickup quedo otra persona fallecida”, señaló la institución por medio de X.

El área donde ocurrió el ataque fue asegurada por las fuerzas de seguridad, quienes coordinaron las diligencias de investigación y el resguardo del lugar para preservar la escena.

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Por su parte, la PMT de Villa Nueva implementó desvíos de tránsito en la colonia conocida como Eterna Primavera, dado que la intervención de la PNC y el Ministerio Público requería el cierre total de la vía para el levantamiento de evidencias y el inicio de las pesquisas correspondientes.

Autoridades mantienen operativos y desvíos en la carretera

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar una ruta alterna, solo por Pinares del Lago, para evitar el cierre de la calle principal y facilitar la movilidad en la zona afectada.

Según los Bomberos Voluntarios, la situación fue especialmente delicada debido a la presencia de un arma de fuego a pocos metros del vehículo atacado, la cual quedó bajo custodia de las autoridades competentes para su análisis pericial.

(Cortesía: Bomberos Voluntarios)
(Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni los posibles móviles del ataque. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

La violencia armada en Villa Nueva ha mantenido un alto nivel de atención de parte de las entidades de seguridad y socorro en los últimos meses, con actuaciones coordinadas como la registrada en este incidente. Bomberos Voluntarios reiteraron su compromiso con la atención prehospitalaria inmediata y la colaboración con otras instituciones para la protección de la ciudadanía.

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