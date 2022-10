Carne: el Gobierno ratificó el troceo de la medida res y advirtió que habrá sanciones ante incumplimientos

El Gobierno avanza con el troceo de la medida res, pese al rechazo de algunos sectores de la cadena de ganados y carnes. (EFE/Cézaro De Luca/Archivo)

Pese al pedido de frigoríficos del interior y también de abastecedores y matarifes de prorrogar la entrada en vigor del proceso de troceo o cuarteo de la carne vacuna, desde la Secretaría de Agricultura confirmaron que no habrá prórroga y que a partir del 1º de noviembre próximo los despachos de carne de todos los establecimientos faenadores del país destinadas a comercio minorista, deberán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos, cuyos pesos individuales no superen los 32 kilogramos.

El cumplimiento de la normativa, dictada por las carteras de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante la resolución conjunta del 4/2021, es de carácter obligatorio para todos los establecimientos faenadores de tránsito federal, provincial y municipal ubicados dentro del territorio nacional, sin excepciones.

A todo esto, la Secretaría de Agricultura advirtió que “todos aquellos establecimientos y operadores que no cumplan con la normativa vigente serán objeto de sanciones, las cuales pueden incluir multas, clausuras y/o suspensiones de matrícula en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), entre otras. En este marco, es destacable el rol del Senasa en las tareas conjuntas para el control y cumplimiento de la normativa”, expresaron desde la cartera agropecuaria en un comunicado.

“La medida sigue adelante. No está pensado postergar bajo ningún punto de vista. No va a ser el final de la media res, porque va estar permitido que a comercios mayoristas u otras fábricas se mueva la media res. Lo que vamos a ver es que a pequeños comercios minoristas la entrega a hombro, eso es lo que va a desaparecer”, explicó Luciano Zarich, Subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación y responsable de la Dirección Nacional de Control Agropecuario.

En declaraciones a Radio Colonia, agregó que “es una medida adoptada como protección de los trabajadores de la carne: este es el objetivo, que una persona no cargue al hombre una media res que pesa entre 80 y 120 kilos, y no se le produzcan lesiones lumbares o bien en su cuerpo. Ahora cuando esto se realiza por medio de instalaciones que permiten acoplar la descarga de un camión a un establecimiento, eso se va a seguir haciendo. Es decir, cuando se envían a una fábrica cien medias reses, este producto se va a descargar por medios mecánicos”, dijo.

Zarich aseguró que ante los “cambios de hábitos y costumbres” propuestos “es de esperar que haya sectores que se resistan” y recordó que esto lleva casi “tres años” que se lo busca implementar. “Para los que hacen la distribución de la carne puede ser un poco más complejo la instrumentación de la medida, ya que en el mercado muchos están acostumbrados a distribuir media res y ahora pueden encontrarse que el carnicero le dice bájame 3 cuartos delanteros, un costillar y ningún trasero. Y esto puede implicar para el distribuidor una mayor logística para ver dónde coloca el resto de los cortes”, explicó el funcionario nacional.

En la cartera que conduce Juan José Bahillo,señalaron que la medida busca promover condiciones de trabajo saludables para los trabajadores de la industria de la carne que se encargan de su descarga. Por tal motivo, desde la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario confirmaron que un “importante número de establecimientos identificados ya se encuentran comercializando sus productos (medias reses en trozos) de conformidad con la normativa vigente indicada en el párrafo precedente”.

También se aclaró que “solamente podrán trasladarse medias reses de establecimientos faenadores a plantas habilitadas oficialmente como despostadero, fábrica de chacinados, fábrica de carnes y productos conservados y/o depósitos frigoríficos prestadores de frío. Todos estos establecimientos deben estar inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) y contar con la habilitación sanitaria - comercial correspondiente”.

Desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), expresaron su “profunda preocupación por la medida anunciada por el Gobierno referida al cuarteo obligatorio de la carne, a implementar a partir del 1º de noviembre del corriente año”. Hoy desde las 16 habrá una reunión de todos aquellos sectores que están en contra de la puesta en marcha de la medida oficial, y no se descarta que realice ante la Justicia algún tipo de planteo.

“Desde nuestro punto de vista –indicó CAMYA-, la medida resulta totalmente inviable por las siguientes razones: la mayor parte de las plantas faenadoras no cuentan con instalaciones adecuadas para realizar el corte de las medias reses. Los plazos establecidos para su adecuación no han podido cumplirse debido al alto costo y la complejidad de las obras a realizar y por razones ajenas a la industria, tales como la financiación de las obras comprometida por el gobierno que no se ha hecho efectiva”.

Por último, los integrantes de la Cámara de Matarifes consignaron además que “la medida propuesta no ofrece ventajas sanitarias por tratarse de cuartos sin ningún tipo de protección o envase y tampoco genera economías ni mejoras ambientales por mejor aprovechamiento de subproductos, ya que los huesos y grasa seguirán siendo trasladados a las carnicerías y desde allí a las graserías del mismo modo en que se lo hace actualmente con las medias reses”.

