Política

Manuel Adorni renunciará también como director de YPF por el Estado y se aleja de todos los cargos

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el ex jefe de Gabinete presentará durante esta semana su dimisión al directorio de la petrolera estatal. La decisión fue tomada por el propio exfuncionario, que busca retirarse de la actividad pública tras su salida del Gobierno

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Manuel Adorni, un hombre de traje y corbata, sonríe detrás de un podio blanco con el logo 'YPF LUZ', con paneles solares y un cielo azul con nubes de fondo
Manuel Adorni, en un acto con YPF que participó el mes pasado

La salida de Manuel Adorni del Gobierno de Javier Milei no se limitará a la Jefatura de Gabinete. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el exfuncionario también dejará el cargo de director de YPF en representación del Estado nacional, por lo que se desvinculará por completo de las responsabilidades que mantenía en la administración libertaria.

Según pudo saber Infobae, Adorni presentará formalmente su renuncia al directorio de la compañía que preside Horacio Marín durante la semana que comienza. Luego, el directorio de YPF deberá tratar su dimisión, de acuerdo con los mecanismos previstos para ese tipo de cargos.

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La decisión, aseguraron las fuentes consultadas por este medio, fue adoptada por el propio Adorni y respondió a la voluntad de alejarse durante un tiempo de la función pública, después de más de dos años y medio de exposición permanente en el Gobierno de Javier Milei.

La renuncia al directorio de la principal empresa del país completará el proceso de salida que comenzó el sábado, cuando el ahora ex jefe de Gabinete hizo pública la carta que entregó al Presidente para comunicar su decisión de abandonar el cargo que ocupaba desde noviembre de 2025.

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En ese texto, Adorni explicó que el principal motivo de su alejamiento fue el desgaste personal y familiar provocado por la exposición pública y por las denuncias que enfrentó durante los últimos meses.

Manuel Adorni y Alfredo Cornejo, junto a Horacio Marín y comitiva, conversan en un terreno arenoso con hileras de paneles solares y un cielo claro al fondo
Adorni junto al titular de YPF, Horacio Marín, en el acto que compartieron en Mendoza

“No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, escribió el exfuncionario, al tiempo que rechazó haber cometido hechos de corrupción y sostuvo que fue tratado “de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas.

La carta también dejó entrever que la salida fue conversada con Javier Milei durante los últimos días y que el Presidente había intentado, inicialmente, convencerlo de permanecer en el cargo.

“Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia”, expresó el ex jefe de Gabinete en uno de los párrafos más significativos del texto.

Ahora, la decisión se extenderá también a YPF.

Adorni presentará su renuncia a la petrolera estatal en los próximos días
Adorni presentará su renuncia a la petrolera estatal en los próximos días

Adorni integraba el directorio de la petrolera como representante del Estado nacional. Se trataba de un cargo de director Clase A, correspondiente a la participación estatal en la empresa, vinculada a la denominada “acción de oro”, que otorga facultades especiales al Estado dentro de la estructura societaria de la compañía.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que, una vez aceptada la renuncia, será el Gobierno el que defina quién ocupará esa representación estatal en el directorio.

Dentro de la Casa Rosada consideran probable que el lugar sea cubierto, como ha ocurrido tradicionalmente, por quien resulte designado al frente de la nueva Jefatura de Gabinete, aunque esa definición todavía no fue oficializada. En principio, el nombre que suena con más fuerza para sucederlo es el de Diego Santilli.

La salida de Adorni de YPF representó un paso adicional respecto de su renuncia al Gabinete, porque implicó abandonar también la representación institucional que conservaba en una de las empresas estratégicas del Estado.

Durante las últimas horas, distintas voces del oficialismo respaldaron públicamente la decisión del exfuncionario.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la primera integrante del Gobierno en despedirlo con un mensaje difundido en sus redes sociales.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, escribió.

Además, calificó al ex jefe de Gabinete como una persona “íntegra, valiosa y muy querida” y sostuvo que el Gobierno comprendía los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

Manuel Adorni - Karina Milei
Karina Milei despidió a Manuel Adorni con elogios

“Sabemos del difícil e inmerecido momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto”, expresó la funcionaria.

El presidente Javier Milei, en cambio, evitó realizar un mensaje personal. Se limitó a compartir en sus redes sociales tanto la carta de renuncia de Adorni como la publicación realizada por Karina Milei.

La salida del funcionario se produjo luego de varios meses de creciente tensión política y judicial.

En marzo comenzaron las investigaciones relacionadas con su patrimonio y posteriormente se abrió una causa por presunto enriquecimiento ilícito que quedó a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo.

En paralelo, la oposición impulsó distintos pedidos de interpelación en el Congreso, mientras crecían los cuestionamientos por la evolución patrimonial del entonces jefe de Gabinete.

En su carta de despedida, Adorni rechazó todas las acusaciones y enumeró una serie de versiones que, según afirmó, fueron falsas.

Mencionó supuestos viajes inexistentes, gastos millonarios, contratos atribuidos a su esposa, propiedades de lujo, sociedades en el exterior, una presunta “granja cripto”, gastos personales afrontados con fondos públicos e incluso la existencia de un supuesto “pendrive lleno de dólares”, entre otras versiones que calificó como operaciones destinadas a desacreditarlo.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío”, sostuvo el exfuncionario al justificar su decisión.

Con la renuncia al directorio de YPF, Adorni terminará de cerrar su paso por la administración nacional y quedará completamente desvinculado de las responsabilidades institucionales que ejercía desde el inicio del gobierno libertario.

En la Casa Rosada insisten en que se trató de una decisión personal y que fue el propio ex jefe de Gabinete quien manifestó su intención de alejarse de las funciones públicas para atravesar este período fuera de la primera línea política.

Si el directorio de YPF acepta la renuncia durante los próximos días, el Gobierno quedará habilitado para avanzar con la designación del nuevo representante del Estado en la petrolera, una definición que podría quedar atada a la conformación del gabinete que sucederá a Adorni en la coordinación política del Poder Ejecutivo.

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