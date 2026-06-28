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Terremoto en Venezuela: EEUU inició una evaluación del Puerto de La Guaira para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria

El Comando Sur indicó que la evaluación busca determinar la capacidad operativa de la terminal marítima para agilizar la recepción y distribución de suministros destinados a las zonas más afectadas por la emergencia

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Terremoto en Venezuela: EEUU activó un operativo en el Puerto de La Guaira para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria
Terremoto en Venezuela: EEUU activó un operativo en el Puerto de La Guaira para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria

El Comando Sur de Estados Unidos informó este domingo que avanzó en una nueva etapa de la operación internacional de asistencia a Venezuela al coordinar una inspección técnica del Puerto de La Guaira, considerado un punto estratégico para el ingreso de ayuda humanitaria tras los terremotos que dejan hasta el momento 1450 muertos y una extensa destrucción en esa región.

La evaluación busca determinar la capacidad operativa de la terminal marítima para agilizar la recepción y distribución de suministros destinados a las zonas más afectadas por la emergencia.

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La revisión fue encabezada por el mayor general Kevin J. Jarrard y personal militar estadounidense, quienes trabajaron junto a funcionarios venezolanos para analizar las condiciones del puerto y definir los requerimientos logísticos necesarios para incrementar el flujo de asistencia internacional. La Guaira concentra buena parte de las operaciones de entrada de carga al país y, tras el desastre, se convirtió en una infraestructura clave para canalizar alimentos, medicamentos, equipos de rescate y otros insumos esenciales.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el Comando Sur explicó que “el mayor general Kevin J. Jarrard y personal militar de Estados Unidos coordinaron hoy con funcionarios venezolanos la realización de un relevamiento en el Puerto de La Guaira”.

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El Comando Sur indicó que la evaluación busca determinar la capacidad operativa de la terminal marítima para agilizar la recepción y distribución de suministros destinados a las zonas más afectadas por la emergencia

La institución remarcó además que Washington mantiene su respaldo a la población afectada y aseguró que “Estados Unidos está junto al pueblo venezolano” mientras despliega una respuesta “sin precedentes y a gran escala” para apoyar las labores internacionales de socorro.

Según el organismo militar, el Departamento de Defensa participa en estas operaciones como parte del dispositivo de ayuda encabezado por el Departamento de Estado, en coordinación con distintas agencias estadounidenses. El objetivo es fortalecer la capacidad logística necesaria para que la asistencia internacional llegue con mayor rapidez a las comunidades golpeadas por los terremotos.

La inspección portuaria se suma a una serie de acciones implementadas por Washington desde que ocurrió la catástrofe. En los últimos días, Estados Unidos movilizó especialistas en búsqueda y rescate, personal de evaluación aeroportuaria, equipos médicos y recursos destinados a reforzar la respuesta humanitaria. También anunció el despliegue de buques militares, aeronaves de transporte y helicópteros para facilitar el traslado de suministros y de personal especializado.

Terremoto en Venezuela: EEUU activó un operativo en el Puerto de La Guaira para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria
El Departamento de Defensa participa en estas operaciones como parte del dispositivo de ayuda encabezado por el Departamento de Estado, en coordinación con distintas agencias estadounidenses

Los equipos estadounidenses de búsqueda y rescate continúan trabajando día y noche junto a nuestros socios en Venezuela para salvar vidas, reunir a las familias y llevar esperanza y apoyo donde más se necesita”, señaló la institución en otra actualización sobre la operación.

Parte del respaldo logístico también se desarrolla desde el mar. El organismo confirmó que el buque de combate litoral USS Billings (LCS-15), acompañado por un helicóptero MH-60R Seahawk, opera en el mar Caribe cerca de las costas venezolanas. A esta misión se suma el USS Fort Lauderdale (LPD-28), que proporciona apoyo marítimo para las operaciones humanitarias en coordinación con las agencias civiles encargadas de la respuesta.

Las fuerzas militares asignadas por el Comando Sur apoyan la asistencia por desastre liderada por el Departamento de Estado para el pueblo de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026”, indicó la institución. Ese respaldo incluye transporte, coordinación logística y apoyo operativo para facilitar el movimiento de personal, equipos y ayuda vital hacia las áreas más afectadas.

Terremoto en Venezuela: EEUU activó un operativo en el Puerto de La Guaira para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria
La revisión fue encabezada por el mayor general Kevin J. Jarrard y personal militar estadounidense

Las autoridades buscan que la infraestructura opere como uno de los principales centros logísticos desde donde se distribuirán alimentos, medicamentos, maquinaria, equipos de rescate y otros recursos destinados a acelerar la respuesta frente a una de las mayores emergencias naturales registradas en Venezuela en los últimos años.

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