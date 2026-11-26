El riesgo país registró una leve baja tras tocar un pico intradiario de más de 1.100 puntos básicos. (Foto: AFP)

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El primer paso se dio: el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló cómo se pagarán los vencimientos de deuda de enero por casi 4.400 millones de dólares. Pero tras ese dato aparecen ante los ojos de los inversores los compromisos de julio por 5.700 millones de dólares.

Si, entre ambos vencimientos, el Gobierno logra acumular reservas y obtener asistencia de Estados Unidos u organismos internacionales, podría haber una etapa de calma. No sería suficiente: el tiempo para reactivar la economía ya pasó y persiste una variable que ningún país, crédito u organismo puede resolver: el resultado de las elecciones de 2027, que explica casi la mitad del riesgo país actual. Sin esa incógnita, la Argentina tendría niveles similares a los de otros países de la región. Ecuador, por ejemplo, registra 630 puntos básicos.

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Fue una buena señal, aunque insuficiente: el riesgo país acompañó la mejora de los bonos de mercados emergentes y retrocedió 27 unidades, un 2,8%, hasta los 1.067 puntos básicos. La incertidumbre electoral explica el 43% de ese nivel, según la diferencia entre la tasa de retorno del bono AO27, de 4,7%, y la del AO28, que vence el 31 de octubre de 2028 y rinde 21,6 por ciento.

La suba de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que hizo bajar el retorno a 4,85%, fue positiva porque detuvo la escalada de tasas de los títulos soberanos que encarecen el precio de tomar deuda. Aunque la Argentina esté lejos del mercado, es un retroceso en la tormenta y otorga más chances de recibir ayuda.

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La rueda cambiaria de ayer se destacó por la intervención oficial y la de manos amigas que hicieron retroceder a los dólares financieros. La baja coincidió con una caída del dólar frente a las seis principales divisas del mundo de 0,12 por ciento.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 696 millones y el dólar mayorista subió $11 (+0,7%) a $1.604 millones sin compras del Banco Central.

En la plaza financiera el MEP bajó $21 a $1.669 y el contado con liquidación, $17 a 1.780 pesos. El “blue” subió $10 a $1.710 porque este lugar de pequeños y medianos ahorristas no admite intervenciones.

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Según F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, “el tipo de cambio estuvo presionado por el fixing de la letra dollar linked (DL) D30N6 y la búsqueda de cobertura se acentuó más. El Interés Abierto en futuros sumó USD 405 millones que es la mayor variación diaria desde el 29 de setiembre de 2025 cuando el dólar estaba bajo tensión por la incertidumbre de las elecciones de medio término y pocos días después el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado de pesos. En la rueda de soberanos DL sucedió algo similar; el volumen operado en BYMA, t+1 alcanzó los USD 776 millones el mayor valor desde el 26 de agosto”.

El informe sumó que “es probable que haya intervención oficial y/o manos amigas tanto en futuros como en soberanos para presionar a la baja a los financieros, pero el hecho de que el riesgo país haya cedido junto con una mejora en la deuda de emergentes luego de una apertura a la baja, es un dato alentador. Habrá que ver si luego de esta rueda de fixing la demanda por divisa cede y la mejora en el riesgo país logra sostenerse”.

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Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital opinó que “hacia adelante, nuestro escenario base contempla una depreciación gradual del peso dentro del esquema de bandas vigente, aunque con niveles de volatilidad superiores a los observados en los últimos meses”.

“Este escenario no supone necesariamente un salto discreto del tipo de cambio y estará condicionado por la evolución de la oferta y la demanda de divisas, la acumulación de reservas y las condiciones de financiamiento. Desde el punto de vista estacional, diciembre podría ofrecer cierto alivio por el aumento habitual de la demanda de pesos, mientras que la cosecha gruesa podría contribuir a incrementar la oferta de divisas a partir del segundo trimestre de 2027″, acotó.

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A su juicio, a medida que avance el calendario electoral, “la demanda de cobertura también estará influida por la evolución de las encuestas, la definición de las candidaturas y las señales que los distintos espacios políticos den respecto de la continuidad de los principales lineamientos económicos”.

En tanto, la Bolsa no tuvo una gran rueda, aunque se vieron favorecidos los papeles que más cayeron en las últimas jornadas. El Merval de las acciones líderes subió 0,5% en pesos y subió 1,4% en dólares por el retroceso del CCL.

Las Bolsas de Nueva York, que operaron con la mirada puesta en el feriado de hoy, comenzaron la rueda con fuertes caídas. Hacia el cierre lograron moderar las pérdidas, aunque el Nasdaq terminó con una baja de 0,62 por ciento. El mercado ya acusaba el impacto de la caída de las plazas asiáticas, que llegaron a perder hasta 6%, como ocurrió en Seúl.

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Aunque hoy será feriado, anoche operaba el mercado overnite, con la mente puesta en la media jornada del Black Friday. Las Bolsas de Nueva York marcaban verdes de hasta 0,50 por ciento. El VIX mostraba una baja importante de 2,76 por ciento. El llamado índice del miedo durante el día estuvo en 28,33 puntos, muy cerca de los alarmantes 30. El petróleo, tras la suba de más de 2%, también cotizaba con leves verdes. Los bonos del Tesoro seguían en alza.

La Argentina operará hoy con volúmenes reducidos, ante la falta de referencia de los mercados norteamericanos. En ese escenario, los bonos podrían extender su recuperación. El dato central será la menor presión sobre el dólar, tras el cierre de la fijación del precio del bono dollar-linked que vence a fin de mes.

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