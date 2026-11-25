Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, habló nuevamente sobre el desafío de la industria automotriz ante el impacto de las importaciones

Guardar

Desde Córdoba - El lanzamiento industrial de la planta de motores de Stellantis en Córdoba contó con la presencia de Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, quien hace poco más de un mes había dicho en Brasil que estaba en duda la continuidad de la operación de las plantas argentinas.

En aquel momento, el ejecutivo brasileño dijo dependían de su eficiencia y los resultados. “Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos migrar de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos. Todo puede suceder”. También señaló que “el costo de mano de obra en Argentina es, literalmente, el doble que el brasileño”.

PUBLICIDAD

Este miércoles, después del acto protocolar de inauguración de la planta de motores, el ejecutivo aclaró que “esa declaración estaba en un contexto donde se hablaba sobre las posibilidades en la región, que están todas ligadas a una cosa: competitividad. En la capacidad que ser competitivos en cada una de las plantas, con cada uno de los productos, que es fundamental para decidir lo que podremos hacer en el futuro”.

El cuestionamiento a los costos argentinos

Zola puso el ejemplo de esta planta de motores que se inaugura y que proveerá impulsores para 11 diferentes modelos que se fabrican en Argentina, Brasil y Uruguay.

“Empezamos con un turno, con 40.000 motores al año. Si hay demanda y competitividad, podemos invertir para crecer. La situación de cada una de las plantas es exactamente la misma”, explicó. Zola dijo que esta situación no es solo de Argentina ni de Sudamérica, sino que ocurre también en Estados Unidos y Europa.

PUBLICIDAD

Herlander Zola reclamó en el discurso de inauguración de la planta de motores de Stellantis en Córdoba, por una mayor competitividad para la industria automotriz. Lo escucharon el gobernador Martín Llaryora; Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina; y Daniel Passerini, intendente de Córdoba

La situación de los mercados argentino y brasileño pasaron a ser el eje de la conversación. El presidente de Stellantis Sudamérica dijo que el mercado en Argentina cae poco más del diez por ciento (13% hasta octubre), en comparación al último año. “El mercado en Brasil crece cerca de 15%, la producción local en Brasil cae también. El mercado crece por importaciones, en especial China. Algo que también sucede acá en Argentina. Cuando la producción local cae, los costos fijos tienen que ser soportados por una cantidad de producción menor. Y con eso la competitividad cae”, analizó.

“Tenemos que equilibrar los costos”, señaló y agregó que “si el mercado local, la producción local no crece porque crecen las importaciones, tenemos que buscar la competitividad necesaria en algún otro aspecto”.

PUBLICIDAD

El impacto de los autos importados

Entonces su respuesta involucró a las políticas públicas. “Si la facilidad para que los productos importados continúen creciendo en todos los mercados de Sudamérica, porque la cantidad de impuestos, de tributos para los productos importados no es suficiente para parar ese crecimiento, la competitividad local cae. Y nosotros tenemos que tomar decisiones sobre el futuro”, dijo.

“La posibilidad de importar autos de China también la tenemos. El movimiento con Leapmotor en Brasil y Arentina es la prueba. Tenemos otros socios con los que estamos evaluando también una colaboración para desarrollar otros vehículos también”, aseguró.

En ese escenario, Zola habló de las previsiones del mercado para lo que resta del año, pero especialmente para el mediano plazo. Fue cauto y señaló que “no trabajamos con un escenario de crecimiento de la industria en la región como un todo. La previsión más realista es de un mercado que debe mantenerse como está hoy”.

PUBLICIDAD

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, habló de las declaraciones que había hecho Herlander Zola un mes atrás en Brasil.

Dentro de las variables, el presidente de Stellantis a nivel regional señaló que “el peso de mercado brasileño en la región es muy fuerte, hoy cerca del 60% de los volúmenes de la región es Brasil. Y no hablo de nosotros, sino de la industria como un todo. En el caso de Stellantis el peso de Brasil es mayor aún”

Y del mismo modo que un mes y medio atrás, el propio Zola había vinculado el desafío que enfrentaban las dos fábricas de Argentina, Ferreyra y Palomar, ahora, con la devaluación del real, la situación pasa a poner a Brasil en el centro de la escena.

PUBLICIDAD

“Toda la previsión que podemos hacer en la industria brasileña está influenciada por la economía. Con la devaluación estamos preocupados, porque nuestros costos aumentan”, dijo Zola.

“Si tenemos competitividad, sustentabilidad y mercado, nos quedamos cincuenta años más” (Zuppi)

“Pero todavía tenemos que esperar a tener más información porque el nuevo gobierno se está armando en este momento. Hay muchas decisiones que tomar en Brasil y la previsión que podemos hacer en este momento no es la más precisa. Hoy la previsión es conservadora y, lamentablemente, en este momento no prevemos un crecimiento, solo mantenernos igual”, concluyó.

Algunos minutos después de la rueda de prensa con el ejecutivo brasileño, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, fue consultado respecto a las aclaraciones que hizo Zola sobre aquellas frases de comienzos de octubre.

PUBLICIDAD

“Las tomé igual que la primera declaración, porque digamos no tiene nada de mensaje oculto, no tiene nada de secreto, no tiene nada encriptado. Es la verdad, es como pasa en cualquier negocio. Si las ventas son buenas, hay competitividad y resultados, el negocio funciona. En el momento que no lo tenés, el negocio no funciona más. Entonces, él dijo lo que sabemos todos de cualquier planta, de cualquier rubro. Lo digo al revés: si tenemos competitividad, sustentabilidad y mercado, nos quedamos cincuenta años más”, dijo Zuppi.