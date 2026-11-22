"Tras la corrección inicial del tipo de cambio oficial y un fuerte ajuste fiscal, el Gobierno logró una desinflación muy importante"

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Finaliza un año en el que el Gobierno logró consolidar el superávit de las finanzas públicas pese a la baja de impuestos y mantener la partida presupuestaria para jubilaciones, pensiones y asistencia social por encima de la tasa de inflación, junto al impulso del comercio exportador y la atracción de inversiones a través del régimen de incentivos para grandes y medianas empresas.

Pero con las asignaturas pendientes de recuperar la senda de crecimiento —más allá del arrastre estadístico de 2025—, generar empleo privado asalariado registrado superior al que se observa en el segmento informal, y retomar el ritmo de acumulación de reservas del primer semestre para poder enfrentar un exigente año electoral, con abultados vencimientos de deuda pública.

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Con ese cuadro, Infobae entrevistó a Fernando Marengo, economista egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, máster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), economista jefe de BlackTORO Global Investments —firma de gestión de activos con sede en Miami y presencia en América Latina— y profesor de Economía del IAE Business School, para conocer su mirada sobre la coyuntura local e internacional y sus expectativas para el resto del año.

— ¿Qué balance hace de los primeros tres años de gobierno de Javier Milei? ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades?

— Cuando asumió el actual Gobierno, su principal mandato era reducir la inflación, en una economía con tarifas de servicios públicos atrasadas y una enorme brecha cambiaria, producto de los controles de capitales. Tras la corrección inicial del tipo de cambio oficial y un fuerte ajuste fiscal, logró una desinflación muy importante: el IPC, que en mayo de 2024 aumentaba a un ritmo cercano al 280% interanual, en octubre de este año lo hacía a uno cercano al 30%. Y eso ocurrió mientras se corregían precios relativos. En ese objetivo, el Gobierno fue sumamente exitoso.

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“En la historia argentina, los ajustes fiscales generalmente llegaron impuestos por las crisis; esta vez se decidió corregir las cuentas públicas antes”

La principal fortaleza es el compromiso con el equilibrio fiscal. En la historia argentina, los ajustes fiscales generalmente llegaron impuestos por las crisis; Esta vez se decidió corregir las cuentas públicas antes. Junto con la mejora del frente externo, esto reduce significativamente la vulnerabilidad a las crisis tradicionales de balanza de pagos originadas en déficits de cuenta corriente.

Más que de debilidades, hablaría de desafíos. La economía consiste en asignar recursos escasos a fines alternativos, y venimos de décadas de asignarlos de manera ineficiente. La mayor inserción en el mundo, en reemplazo del modelo de sustitución de importaciones, busca aprovechar mejor las potencialidades del país. Pero esa transición produce realidades muy diferentes entre sectores, regiones, empresas y familias. La palabra que mejor caracteriza este cambio de modelo es heterogeneidad.

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— ¿Cuál es el mayor riesgo que enfrenta hoy el programa económico?

— El principal riesgo es político: el miedo al péndulo. El año electoral de 2027 introduce incertidumbre sobre la continuidad del programa. Esa incertidumbre se refleja en el mercado de bonos. Los AO27 y AO28, que vencen en octubre de 2027 y octubre de 2028, muestran una diferencia de rendimientos muy importante: el mercado exige una prima elevada por extender su exposición a un período que incluye el eventual cambio de mandato.

"El año electoral de 2027 introduce incertidumbre sobre la continuidad del programa"

Más que un desequilibrio fiscal o externo como los que explicaron tantas crisis del pasado, hoy me preocupa que la incertidumbre política provoque una fuerte dolarización de portafolios, reduzca la demanda de dinero y termine afectando la inversión y el consumo.

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— ¿La desinflación encontró un piso de resistencia en 1,5% a 2% mensual?

— En una economía bimonetaria como la argentina, la evolución del tipo de cambio condiciona la velocidad de la desinflación. El dólar influye sobre los precios de los bienes exportables que se consumen internamente, los importados y, directa o indirectamente, numerosos servicios. Incluso los sectores no transables miran el tipo de cambio al momento de fijar precios.

“Me preocupa que la incertidumbre política provoque una fuerte dolarización de portafolios, reduzca la demanda de dinero y termine afectando la inversión y el consumo”

A eso se suma la indexación: salarios, alquileres y contratos que siguen ajustándose según la inflación pasada. Mientras persistan la depreciación nominal y esos mecanismos de indexación, será difícil lograr una reducción sostenida de la inflación. El desafío es que cada vez más precios respondan a las condiciones de mercado y a la productividad, y no a la inflación anterior.

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— ¿La inflación núcleo es el mejor indicador para medir el proceso de estabilización, o termina reflejando, con rezago, el impacto de los precios regulados?

— Para evaluar la tendencia subyacente de la inflación, claramente hay que mirar la inflación núcleo. El índice general incluye precios estacionales, que por definición son volátiles, y regulados, cuyos movimientos dependen en gran medida de decisiones administrativas, como las tarifas y el transporte.

La inflación núcleo permite aislar esos movimientos directos y seguir mejor la dinámica de fondo de los precios. Naturalmente, los ajustes de regulados pueden tener efectos indirectos sobre el resto de la economía, pero para medir el proceso de estabilización prefiero mirar la núcleo.

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"La inflación de 2027 va a depender fundamentalmente de lo que ocurra con el tipo de cambio"

— ¿Qué inflación proyecta para 2027? ¿Podría haber una aceleración como la que se dio antes de las elecciones legislativas de medio término?

— La inflación de 2027 va a depender fundamentalmente de lo que ocurra con el tipo de cambio. Habrá una mayor oferta potencial de divisas por el agro, el crecimiento de las exportaciones energéticas, las menores importaciones de gas y los flujos vinculados con inversiones bajo el RIGI. Pero también es probable que aumente la demanda de dólares por tratarse de un año electoral. Cuando crece la incertidumbre, quienes tienen que liquidar divisas suelen postergar sus ventas a la espera de mayor claridad.

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En ese escenario será muy importante la actuación del Banco Central dentro del régimen de bandas cambiarias, para evitar que una depreciación más acelerada, o la incertidumbre sobre el dólar futuro, termine trasladándose a los precios.

— ¿El tipo de cambio está atrasado, o su nivel es compatible con el superávit comercial y el ingreso de capitales vía RIGI y colocaciones de deuda corporativa?

— Nadie sabe con precisión cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Y no existe un nivel que haga igualmente competitivos a todos los sectores: cada actividad, e incluso cada empresa, enfrenta condiciones diferentes de productividad y costos.

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“El Banco Central puede influir sobre el tipo de cambio nominal, pero el real también depende de la evolución de los precios internos y externos”

El Banco Central puede influir sobre el tipo de cambio nominal, pero el real también depende de la evolución de los precios internos y externos, que responden a la situación macroeconómica local e internacional. Pretender fijar un objetivo de tipo de cambio real se parece a querer fijar un objetivo de salario real: se puede establecer una variable nominal, pero su poder adquisitivo depende del funcionamiento de toda la economía. Por eso me parece equivocado juzgar el dólar como si hubiera un único valor de equilibrio, conocido y observable.

"Me parece equivocado juzgar el dólar como si hubiera un único valor de equilibrio" (Imagen Ilustrativa Infobae)

— ¿Teme una crisis cambiaria antes de que termine el mandato de Milei?

— Demanda de dólares va a haber, especialmente en un año electoral. Pero no creo que eso deba desembocar en una crisis cambiaria. Considero que el Banco Central dispone de herramientas para intervenir si fuera necesario y moderar la volatilidad. En una economía bimonetaria como la argentina, el tipo de cambio es probablemente la variable más sensible para las expectativas.

— ¿La acumulación de reservas del Banco Central encontró un techo de USD 50.000 millones brutos y unos USD 10.000 millones de libre disponibilidad propia?

— Más que hablar de un techo para las reservas, me parece importante analizar los flujos de oferta y demanda de divisas. El próximo año puede haber una mayor oferta por el sector externo, pero también una demanda elevada de dólares por la incertidumbre electoral.

Esos flujos no necesariamente coinciden en el tiempo. Por eso la intervención del Banco Central puede ser relevante para evitar movimientos excesivos del tipo de cambio que terminen alimentando más incertidumbre y, por esa vía, mayor demanda de dólares.

— ¿Cómo impactará en la economía argentina el nuevo escenario internacional, con Donald Trump con mayoría en el Congreso y Lula da Silva en un tercer mandato?

— Creo que la decisión de Estados Unidos de volver a poner el foco en América Latina responde a una estrategia de seguridad nacional que trasciende a la administración Trump. Estados Unidos busca asegurar el abastecimiento de materias primas y recursos estratégicos desde países confiables o alineados con sus intereses. Para la Argentina, eso puede abrir oportunidades.

“El próximo año puede haber una mayor oferta por el sector externo, pero también una demanda elevada de dólares por la incertidumbre electoral”

Respecto de Brasil, habrá que ver cómo Lula aún su nuevo mandato. Brasil ya enfrenta un desequilibrio fiscal importante y una política económica más expansiva podría agravarlo. Desde una perspectiva estratégica, si Brasil se distancia de Estados Unidos, la Argentina podría ganar relevancia como socio de Washington en el hemisferio sur. El impacto económico concreto dependerá de cómo evolucionen las políticas de ambos países.

— ¿Puede la economía crecer de forma sostenida a partir del aumento de las exportaciones y, más adelante, de la inversión?

— El gran desafío de la Argentina no es volver a crecer, sino sostener el crecimiento durante diez, quince o veinte años, algo que no conseguimos en nuestra historia. Históricamente, los desequilibrios macroeconómicos terminaron en crisis de financiamiento que interrumpieron las expansiones.

La estabilidad macroeconómica es la condición para fomentar el ahorro, recuperar el crédito y financiar la inversión. La Argentina tiene sectores con grandes ventajas comparativas que pueden aumentar significativamente sus exportaciones. Además, esos sectores demandan bienes y servicios de proveedores nacionales, que a su vez generan nuevas demandas sobre el resto de la economía.

"La estabilidad macroeconómica es la condición para fomentar el ahorro, recuperar el crédito y financiar la inversión"

Ese proceso puede traducirse primero en más empleo, después en mejores salarios y finalmente en un crecimiento sostenido del consumo. El consumo debe ser una consecuencia del crecimiento, no su motor artificial.

— ¿La mini recesión del segundo y tercer trimestre de 2026 fue un fenómeno aislado o puede repetirse el año próximo?

— La economía perdió dinamismo después de haber alcanzado niveles de actividad históricamente elevados, pero el promedio esconde realidades sectoriales muy diferentes. Hay actividades en máximos históricos y otras que siguen atravesando dificultades.

Además, la baja de la inflación introdujo un segundo cambio importante: muchas empresas vieron reducirse márgenes que antes obtenían por la licuación de salarios, deudas y otros costos, o por la revalorización de mercadería en stock. Ahora la productividad vuelve a ser determinante para la rentabilidad, un concepto que durante décadas quedó relegado.

En 2027, la actividad va a estar muy condicionada por la demanda de dólares. Si la búsqueda de cobertura cambiaría desplaza decisiones de consumo e inversión, se debilita la demanda interna.

“En 2027, la actividad va a estar muy condicionada por la demanda de dólares”

Si la incertidumbre política produce una dolarización muy intensa, podemos tener un crecimiento muy bajo entre diciembre y diciembre, aun cuando el promedio annual muestre una expansión por arrastre estadístico.

— ¿Debería el equipo económico relajar la política fiscal y monetaria para impulsar el consumo privado?

— Definitivamente no. Si algo distingue a este gobierno de buena parte de la historia económica argentina es su compromiso con el equilibrio fiscal, que reduce la vulnerabilidad frente a crisis externas originadas en desequilibrios persistentes. Una expansión del gasto público podría dar un impulso transitorio a la actividad, pero no solucionaría los problemas que hoy enfrentan las empresas. Tampoco creo que la solución sea estimular artificialmente el consumo mediante la política monetaria.

La economía está atravesando un cambio de matriz productiva, con sectores que deben adaptarse a una mayor apertura, y una reducción de márgenes asociada a la desinflación. Esos problemas no se resuelven estimulando la demanda. Abandonar el equilibrio fiscal implicaría poner en riesgo quizás la principal fortaleza del programa.

— ¿El modelo actual podrá generar empleo privado suficiente, o depende demasiado del empleo informal?

— Absolutamente puede generar empleo formal, y creo que lo va a hacer. Hay una idea equivocada de que la explotación de recursos naturales genera poco empleo o demanda exclusivamente trabajadores altamente calificados.

Chile es un buen ejemplo: se estima que la minería sostiene más de un millón de empleos directos e indirectos. En la Argentina, Vaca Muerta ya muestra cómo el desarrollo energético tracciona la demanda de insumos, construcción y servicios en muchas actividades y regiones del país.

Neuquén permite ver que el efecto no termina en los hidrocarburos: alcanza también a la construcción, la salud, la educación y otros servicios. El empleo que crea un sector exportador no debe medirse solamente por los trabajadores de un yacimiento, sino por toda la cadena de valor que genera. todos los trabajadores de la cadena de valor. toda la cadena de actividades que se desarrolla a su alrededor.

— ¿Hasta cuándo seguirá el riesgo país varias veces por encima del de los países vecinos?

— Hasta que se despeje el riesgo político y se ratifique la continuidad del programa económico. La gran incógnita es si la Argentina podrá sostener sus reglas macroeconómicas más allá de un mandato presidencial.

Fotos: Gastón Taylor