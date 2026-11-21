Los activos argentinos fueron vapuleados en un contexto de creciente aversión al riesgo

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Mientras que Wall Street profundizó las caídas y se extendieron las liquidaciones de algunas acciones vinculadas a la IA, el riesgo país argentino se acercó a los 1.100 puntos básicos y las amplias pérdidas afectaron a todos los bonos en dólares y las acciones.

A la vez, el dólar mayorista subió más de 2% y tocó un nuevo máximo nominal al ascender a 1.580 pesos. La devaluación del peso parece acelerarse en noviembre, con un incremento de 46 pesos o 3%, tasa que apunta a superar a la inflación del período.

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“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 36,50 pesos (+2,4%), la corrección alcista más importante para una semana de operaciones desde la que finalizó el 19 de junio pasado”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público avanzó 25 pesos o 1,6%, a $1.595 para la venta, según la referencia del Banco Nación, también en récord nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió $1.601,32 para la venta y $1.548,41 para la compra.

El dólar blue ascendió con fuerza, unos 105 pesos o 6,7% semanal, a 1.675 pesos. También alcanzaron niveles máximos las paridades financieras del “contado con liquidación”, que avanzó a $1.794,18 (+7,2%) y el dólar MEP, a $1.700,72 (+7,7%).

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La brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el “contado con liqui” superó así los 200 pesos o un 13,6%, la más amplia desde el 11 de abril de 2025, cuando fue del 24% en la última jornada previa al levantamiento del “cepo” o restricciones a la demanda de individuos.

La devaluación del real

Por otra parte la devaluación del peso argentino no fue ajena al recorrido del real brasileño. El dólar en Brasil subió 29 centavos o 5,1% desde el viernes 13, a 5,95 reales por unidad, un máximo desde enero de 2025.

“Con un contexto internacional muy hostil y un creciente ruido político local, los activos argentinos siguen sin encontrar piso. La fuerte suba del dólar global y la devaluación del real dejaron bajo el corredor cambiario implícito, por lo que el mercado optó por cubrirse”, señalaron los expertos de IEB.

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Las reservas internacionales del BCRA cedieron USD 187 millones, a USD 49.362 millones (el oro, que integra los activos, perdió 8,7%), mientras que la entidad absorbió en el mercado un total de USD 121 millones en cuatro ruedas operativas, dado que el viernes 20 no intervino.

“Aun así, el BCRA siguió comprando para atender los vencimientos del Tesoro de enero, cuyo pago no está en duda. Diciembre podría abrir una ventana favorable para acelerar las compras, gracias a la mayor demanda estacional de pesos y a la liquidación de una buena cosecha de trigo”, añadieron desde IEB.

Los títulos Globales -en dólares con ley extranjera- de Argentina que son negociados en Wall Street completaron una pérdida promedio de 7% semanal. En lo que va del año, los precios de la deuda pública en dólares se hunden un 18% en promedio.

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Del mismo modo, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU -hoy cerca del 5% anual- con similares emisiones emergentes, escaló 236 unidades (+28%) para la Argentina, en los 1.070 puntos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió en la semana perdió solo 1% en pesos, en los 80.679 puntos. No obstante, la caída en dólares se amplió a 11%, debido al salto del “contado con liquidación”, tras cinco sesiones de pérdidas medidas en “moneda dura”. El panel de acciones líderes cerró el “gap” respecto de la rueda del 24 de octubre de 2025, previa a las elecciones legislativas.

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Las acciones argentinas fueron completamente castigadas por el contexto global y local, además de las expectativas. YPF se desplomó 12,5% en dólares y el ADR regresó a USD 32,32 su nivel más bajo en dos años, Grupo Galicia se hundió 13,8% a USD 25,29 -piso desde marzo de 2024-, Mercado Libre descontó 8,6% -mínimo desde octubre de 2023-; Pampa Energía, un 5,4% y Vista Energy, un 9,4 por ciento. Las mayores caídas semanales correspondieron a Satellogic (-25,3%), Supervielle (-23,1%) y Bioceres (-17,2%).

El equipo de Research de Puente indicó que “la semana estuvo marcada por caídas fuertes en los mercados internacionales y locales. En particular, los bonos soberanos cayeron más de cinco dólares, subió el tipo de cambio, el riesgo país superó los mil puntos y se amplió la brecha cambiaria”.

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“No obstante, también dejó señales favorables en los frentes fiscal y externo, junto con avances legislativos que requirieron concesiones del Gobierno. El superávit primario acumulado a octubre alcanzó aproximadamente el 1,4% del PIB, con ingresos que crecieron por encima del gasto y una marcada contención de los subsidios energéticos. En paralelo, el superávit comercial mensual llegó a USD 3.400 millones”, añadieron desde Puente.

“Donde no hay signos de estrés es en el comercio exterior: el superávit de bienes suma 35 meses consecutivos y las exportaciones de octubre superaron los USD 10.000 millones”, refirió un informe de GMA Capital. “La política empieza a ordenar la agenda de 2027. El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para suspender las PASO y el calendario provincial anticipa elecciones desde febrero, con Neuquén y Tucumán entre las primeras. Mientras tanto, la confianza del consumidor retrocedió 1,3% en noviembre y la falta de trabajo encabeza las preocupaciones de los hogares”, añadió.

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Cifras rojas en Wall Street

En Wall Street arreciaron las dudas sobre el futuro de los desarrollos de IA y los elevados costos de inversión que incrementaron los niveles de endeudamiento en las principales compañías, junto con las crecientes expectativas por la suba de tasas de la Reserva Federal de los EEUU.

El panel tecnológico Nasdaq recortó un 10% semanal, el S&P perdió 10,5% y el índice Dow Jones de Industriales resignó un 8 por ciento.

Los analistas de TSA Bursátil recordaron que “esta semana el mercado global estuvo marcado por dos eventos clave del universo IA. El martes, Nvidia presentó su primer balance tras la salida de Jensen Huang, en medio de una fuerte presión sobre la acción, que acumula una caída de -39% desde principios de octubre. Por su parte, el jueves debutó Anthropic en Nasdaq con la mayor IPO de la historia. El foco pasa ahora a la capacidad de la compañía de sostener su crecimiento de ingresos frente a compromisos de gasto en cómputo y chips elevados”.

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“Que se estabilicen los ánimos entre las tecnológicas resulta condición necesaria para que los inversores vuelvan a reforzar apuestas ya que de fondo el sentimiento sigue siendo positivo, y hay consenso de que -por el momento- podría estar transitándose una saludable -y hasta oportuna- corrección”, definió el economista Gustavo Ber.