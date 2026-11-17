El programa busca canalizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad hacia créditos hipotecarios para la compra, construcción o refacción de viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adjudicó este lunes otros $200.000 millones en la tercera licitación de plazos fijos UVA destinados a fondear créditos hipotecarios para vivienda. Se realizó en el marco del programa que canaliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según comunicó la entidad, la demanda superó el monto disponible, ya que los bancos presentaron ofertas por $273.000 millones.

De las 33 posturas que ingresaron, 12 bancos participaron y 7 resultaron adjudicatarios. Los fondos se colocan a un plazo de cinco años, con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,79%, idéntica a la que había resultado de la segunda ronda, adjudicada en octubre.

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La licitación se realizó bajo los términos de la Comunicación “B” 13258 del 13 de noviembre de 2026, que introdujo cambios respecto de las convocatorias previas. Entre ellos, eliminó el tramo a un año —que en octubre había concentrado apenas $3.252 millones— y concentró toda la adjudicación en el plazo de cinco años.

También elevó el techo de fondos que cada banco puede recibir: del 20% al 40% del total disponible, aunque con límites adicionales vinculados al patrimonio y la cartera hipotecaria de cada entidad.

El Banco Central actuó como colaborador técnico de la Anses en la tercera licitación del programa REUTERS/Agustín Marcarian

De esta forma, el monto total adjudicado en las tres rondas acumula $600.000 millones, un tercio del cupo de $2 billones que el programa prevé movilizar hacia el mercado hipotecario. El esquema lo anunció a fines de agosto el Ministerio de Economía, como un mecanismo para ampliar el financiamiento de largo plazo disponible para los bancos, con la condición de que los recursos se destinen exclusivamente a nuevos préstamos hipotecarios.

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Los bancos tienen 90 días para colocar los fondos en préstamos

Las entidades adjudicatarias cuentan con un plazo de 90 días corridos desde la acreditación de los fondos para volcarlos a créditos. Los préstamos pueden aplicarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas, y también a operaciones con boleto de compraventa y compromiso de constitución de hipoteca, o con garantía de hipoteca divisible aún no dividida —una opción que se incorporó recién en esta tercera convocatoria.

Cada crédito tiene un tope de 150.000 UVA y un plazo mínimo de 15 años. La tasa máxima que los bancos pueden cobrarles a los tomadores es de UVA más 7,50% nominal anual. Pueden acceder quienes no sean titulares de otra vivienda, o quienes siéndolo no tengan posibilidad de utilizarla —una condición que amplió el universo de potenciales beneficiarios respecto de la primera licitación, que estaba restringida a la adquisición de una primera vivienda.

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El crédito hipotecario llega en un mercado con cada vez más inquilinos

El programa opera en un contexto en el que el acceso a la vivienda propia se volvió más difícil para amplias franjas de la población. En los últimos diez años, casi 600.000 hogares pasaron de ser propietarios a inquilinos en los aglomerados urbanos del país, según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de Fundación Mediterránea difundido el fin de semana. Entre 2016 y 2026, la proporción de hogares que alquilan trepó del 18% al 21%, mientras que la de propietarios retrocedió del 71% al 68 por ciento.

En los últimos diez años, casi 600.000 hogares pasaron de ser propietarios a inquilinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que “contar con ingresos relativamente elevados ya no garantiza el acceso a la vivienda propia”: uno de cada tres asalariados privados registrados que son jefes de hogar paga alquiler. Reunir el anticipo para una vivienda de dos ambientes demanda, en promedio, 6,4 años de ahorro para un trabajador formal que destine el 20% de su sueldo mensual a ese fin —y hasta 9,6 años en ciudades como Misiones.

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Si el programa se completa y se movilizan los $2 billones previstos, el Ministerio de Economía estima que entre 17.000 y 18.000 familias podrán acceder al financiamiento, tomando como referencia créditos promedio de $114 millones para propiedades valuadas en torno a los 106.000 dólares.