La draga Galileo Galilei, de Jan De Nul, tendrá a su cargo los trabajos de profundización del puerto de Bahía Blanca (JDN)

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El puerto de Bahía Blanca se prepara para un cambio significativo en su infraestructura de navegación. El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) adjudicó a la empresa Jan De Nul la ejecución de las obras de dragado y profundización del sistema de navegación del complejo portuario, con el objetivo de llevar el calado operativo a 50 pies. El contrato, surgido de una licitación de alcance internacional, contempla además 15 años de mantenimiento de las distintas áreas que componen el sistema de acceso y maniobra del puerto.

La envergadura del proyecto se explica por el rol que cumple el complejo en la economía nacional. Bahía Blanca concentra una parte relevante del movimiento de cargas del país y funciona como nodo de salida para productos de la agroindustria, la industria pesada y el sector energético. En ese esquema, las condiciones de navegación no son un detalle menor: la profundidad del canal determina qué tipo de buques pueden operar, y por lo tanto, el volumen y la eficiencia de las exportaciones que transitan por sus muelles. Alcanzar los 50 pies de calado implicará habilitar el ingreso de embarcaciones de mayor porte y capacidad de carga, con un impacto directo sobre la competitividad de las actividades productivas que dependen del puerto.

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El contrato tiene dos componentes diferenciados en cuanto a plazos. Por un lado, Jan De Nul dispone de 12 meses para concretar la profundización del canal principal. Por otro, el acuerdo establece un período de 15 años de mantenimiento del sistema de navegación en su conjunto, lo que garantiza la continuidad de las condiciones operativas a largo plazo. Se trata de uno de los compromisos de mayor duración asumidos en el marco de la gestión portuaria de Bahía Blanca.

La licitación que dio origen al contrato se tramitó bajo la Licitación Pública N.º 06-CGPBB/2026, de alcance internacional. Además de Jan De Nul, presentaron propuestas las compañías Boskalis, de Países Bajos, y Dredging International, de Bélgica. Ambas ofertas fueron desestimadas durante la etapa de evaluación, según informó el CGPBB. “Esta adjudicación representa una nueva oportunidad para poner nuestra experiencia y capacidad técnica al servicio de una infraestructura clave para el desarrollo de la Argentina”, señaló Win Bosteels, apoderado de Jan De Nul.

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Las obras de Jan De Nul en Bahía Blanca incluyen 15 años de mantenimiento del sistema de navegación (JDN)

El contrato de mantenimiento abarca varias zonas del sistema portuario. Entre ellas figuran el acceso hacia la Base Naval Puerto Belgrano, los sectores de atraque, antepuertos y zonas de maniobra de Ingeniero White, Puerto Galván y Puerto Rosales, así como los accesos correspondientes a cada uno de esos puertos. La cobertura geográfica del acuerdo refleja la complejidad operativa del complejo, que integra terminales con distintas funciones y tipos de tráfico.

Para ejecutar los trabajos de profundización, la empresa utilizará la draga Galileo Galilei, una embarcación de succión por arrastre que forma parte de su flota y fue construida en 2020. La nave mide 166 metros de eslora y tiene capacidad para almacenar 18.000 metros cúbicos de material dragado. Su diseño incluye un sistema de doble tolva que permite optimizar la distribución de la carga y mejorar el rendimiento durante las operaciones.

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Con las obras a cargo de Jan De Nul, el puerto de Bahía Blanca apunta a un calado operativo de 50 pies (JDN)

Las mejoras proyectadas en la navegabilidad del canal apuntan a fortalecer la posición del puerto frente a otros complejos de la región. La profundización beneficiará en particular a los sectores que ya operan a través de las terminales, con especial incidencia en el movimiento de cargas industriales y en las exportaciones agroindustriales. “El crecimiento de la actividad energética y exportadora plantea nuevos desafíos, y estamos preparados para acompañarlos con soluciones eficientes, seguras y sostenibles”, afirmó Bosteels.

Jan De Nul es una empresa especializada en proyectos vinculados al agua, la tierra y la energía, con presencia en distintas regiones del mundo. Su actividad se organiza en cuatro áreas: Energía Offshore, Soluciones de Dragado, Proyectos de Construcción y Reurbanización del Planeta.

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