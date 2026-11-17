GTA VI regresa a Vice City, la ciudad inspirada en Miami REUTERS/Shannon Stapleton

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La Argentina es el cuarto país más caro del mundo para comprar GTA VI, el videojuego de Rockstar Games que sale el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y cuyo lanzamiento es uno de los más esperados de la industria en los últimos años. Según el relevamiento de Leonida Lab (GTA 6 Price Index), un usuario argentino tendrá que pagar USD 96,79 por la edición estándar en la PlayStation Store, apenas por detrás de Israel, Hungría y Noruega.

El dato es llamativo porque el precio de lista en el país es el mismo que en Estados Unidos: USD 79,99. La diferencia aparece en los impuestos a pagar.

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Después de 13 años desde la última entrega principal de la saga, GTA VI regresa a Vice City —la ciudad ficticia inspirada en Miami— con dos protagonistas: Jason y Lucía. El juego se lanza exclusivamente para consolas de última generación; la versión para PC no tiene fecha confirmada y se espera, según estimaciones de la industria, para 2027 o 2028.

Rockstar ofrece dos ediciones. La estándar cuesta USD 79,99 e incluye el juego base más el Pack Vintage Vice City y un mes de acceso a GTA+, la membresía mensual de la franquicia. La edición Ultimate cuesta USD 99,99 y suma una colección de vehículos, armas e indumentaria adicionales. La precarga digital, que ya comenzó el 10 de noviembre, pesa hasta 212 GB.

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La Argentina en el cuarto lugar de un ranking de 29 países

El relevamiento de Leonida Lab compara el precio final del juego en 29 mercados, convertido a dólares según el tipo de cambio de referencia de cada país. Israel encabeza la lista con USD 103,79, seguido por Hungría con USD 99,19 y Noruega con USD 98,85. En el cuarto puesto aparece la Argentina, con USD 96,79, por delante de Chile y Colombia —ambos con USD 95,19— y de toda Europa occidental: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España pagan USD 90,83 cada uno (€79,99).

Que la Argentina figure detrás de Israel, Hungría y Noruega no implica que esos países también estén siendo penalizados fiscalmente. En los tres casos, el sobreprecio tiene otro origen: la propia desarrolladora fijó un valor de lista más alto en moneda local, una decisión comercial. En la Argentina, en cambio, el precio base nunca se tocó: la tienda de PlayStation lo ofrece a USD 79,99, el mismo monto que en el mercado estadounidense. El encarecimiento es, en su totalidad, de origen impositivo.

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El 21% de IVA que aparece al momento de confirmar la compra

El salto de USD 79,99 a USD 96,79 se explica por un cargo adicional del 21% que la PlayStation Store argentina aplica de forma automática al finalizar la transacción. Ese porcentaje coincide con la alícuota general del impuesto al valor agregado (IVA) que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica a los servicios digitales prestados por proveedores del exterior.

A diferencia de otros gravámenes que dependen de la forma de pago, este cargo no tiene margen de negociación: la tienda ya factura el impuesto incluido en el precio final que muestra en pantalla, independientemente de si el usuario paga con tarjeta de débito, crédito o cualquier otro medio disponible.

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Sebastián Domínguez, tributarista y CEO de SDC Asesores Tributarios, aclaró que existe una diferencia clave entre los distintos gravámenes que pueden alcanzar una compra en el exterior. “El 30% de Ganancias, si se paga con dólares, no aplica. Puede ser que compre en dólar oficial o dólar MEP, con las restricciones de quién puede, pero si se paga con dólares, no corresponde ese 30%”, explicó.

Ese 30% corresponde a una percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias que grava el cambio de divisas cuando el consumo se cancela en pesos, no el precio del producto en sí. Pagar directamente con dólares propios —al tipo de cambio oficial o vía dólar MEP— alcanza para evitarlo.

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La Argentina quedó por encima de toda Europa occidental en el ranking de precios REUTERS/Nadja Wohlleben

Más allá del IVA, Domínguez señaló que puede corresponder un cargo adicional en concepto de Ingresos Brutos, aunque su aplicación no es uniforme. “Depende de la jurisdicción. En CABA es 2%, por ejemplo”, detalló. La clave está en si la jurisdicción donde está radicada la tarjeta del comprador aplica percepción de Ingresos Brutos a la importación de servicios; en ese caso, ese cargo se suma de manera independiente al IVA.

El impuesto PAIS ya no existe, pero el 30% de Ganancias sigue vigente

El esquema actual cambió de forma significativa respecto de años anteriores. El impuesto PAIS, uno de los primeros que eliminó el gobierno de Javier Milei, dejó de regir en diciembre de 2024, después de cinco años en los que encareció la compra de dólares para consumos en el exterior. Desde enero de 2025, apenas semanas después de su eliminación, los pagos con tarjeta en el exterior dejaron de sumar ese recargo y solo mantienen vigente la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, aplicable cuando el consumo se liquida en pesos.

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Quienes no están alcanzados por el impuesto a las Ganancias ni por Bienes Personales pueden solicitar la devolución de esa percepción ante ARCA una vez finalizado el año fiscal. El trámite se realiza de forma digital, requiere CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior, y se presenta mes por mes. Al 17 de noviembre de 2026, la cotización del dólar tarjeta se ubicó en 2.047,50 pesos, resultado de aplicar el 30% al dólar oficial minorista, que ese día cotizó a 1.527,75 pesos.