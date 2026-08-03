En libertad se defenderá expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

Juan Orlando Hernández continuará en libertad el proceso judicial en Honduras por presunto fraude y lavado de activos tras la imposición de medidas cautelares. REUTERS/Fredy Rodriguez

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El expresidente Juan Orlando Hernández continuará en libertad el proceso judicial que enfrenta en Honduras por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, luego de que un juez le impusiera medidas cautelares al concluir la audiencia de declaración de imputado celebrada este lunes en la Corte Suprema de Justicia.

La resolución judicial estará vigente hasta la audiencia inicial, programada para el próximo 12 de agosto, cuando el tribunal conocerá los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa para determinar el rumbo del proceso.

Al concluir la audiencia, el abogado defensor Félix Ávila manifestó su satisfacción con la decisión del juez y aseguró que el fallo garantiza los derechos procesales de su representado.

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“La resolución es clara con las garantías del imputado para defenderse en libertad”, declaró el profesional del derecho.

Ávila explicó que Hernández deberá cumplir las medidas cautelares ordenadas por el juez mientras avanza el proceso. Añadió que la resolución contempla una excepción para una eventual salida del país únicamente en caso de que exista una situación de riesgo y con la autorización correspondiente de la autoridad judicial.

La defensa celebró la resolución

El profesional del derecho indicó que el equipo legal continuará preparando la estrategia de defensa para la siguiente etapa del proceso y evitó adelantar los argumentos que presentarán durante la audiencia inicial.

Insistió en que la resolución demuestra que, en esta fase, el juez consideró suficientes las medidas cautelares impuestas para garantizar la comparecencia del exmandatario.

Antes de ingresar al edificio judicial, Hernández ofreció breves declaraciones en las que aseguró que el nuevo proceso penal responde a motivaciones políticas.

La defensa de Juan Orlando Hernández sostuvo que la resolución judicial garantiza sus derechos procesales para defenderse en libertad.

“Estoy aquí acompañado de mi familia, gracias a Dios, gracias a ustedes también que están aquí. Hoy es un día en que nuevamente enfrentamos la justicia ante esta embestida de persecución política”, expresó el exgobernante.

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Durante su comparecencia ante la prensa, Hernández también hizo referencia al proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos y sostuvo que la decisión de la Corte de Apelaciones fortalecía su posición.

Según afirmó, regresó al país luego de que ese tribunal determinara que no existía causa en su contra y que los señalamientos habían quedado anulados. Además, aseguró que presentará ante los tribunales hondureños la documentación que, a su juicio, respalda esa afirmación.

Desarrollo de la audiencia

El expresidente también mencionó al juez federal Kevin Castel, al sostener que este “decidió eliminar los cargos”, una declaración realizada por Hernández antes del inicio de la audiencia y que forma parte de los argumentos de su defensa.

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Tras las declaraciones iniciales, Hernández ingresó a la Corte Suprema acompañado por su equipo legal para participar en la audiencia de declaración de imputado, una de las primeras etapas del proceso penal.

Durante la diligencia, el juez escuchó los planteamientos del Ministerio Público y de la defensa antes de resolver las medidas cautelares que deberá cumplir el exmandatario mientras continúa el proceso.

Juan Orlando Hernández continuará en libertad el proceso judicial en Honduras por presunto fraude y lavado de activos tras la imposición de medidas cautelares.

Próxima audiencia

La audiencia se extendió durante varias horas y concluyó con la decisión de permitir que Hernández enfrente el caso en libertad, sujeto a las condiciones establecidas por el órgano jurisdiccional.

La audiencia inicial quedó programada para el 12 de agosto, fecha en la que el Ministerio Público presentará los elementos de investigación que sustentan el requerimiento fiscal, mientras la defensa tendrá la oportunidad de responder a los señalamientos y presentar las pruebas y argumentos que considere pertinentes.

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Al concluir esa diligencia, el juez determinará si existen méritos suficientes para que el proceso continúe y decidirá si mantiene, modifica o sustituye las medidas cautelares dictadas.