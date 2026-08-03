Honduras
Agregar Infobae enGoogle

En libertad se defenderá expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

La defensa calificó la resolución como una garantía para que el exmandatario pueda ejercer su derecho a defenderse mientras avanza el caso.

Juan Orlando Hernández continuará en libertad el proceso judicial en Honduras por presunto fraude y lavado de activos tras la imposición de medidas cautelares. REUTERS/Fredy Rodriguez
Juan Orlando Hernández continuará en libertad el proceso judicial en Honduras por presunto fraude y lavado de activos tras la imposición de medidas cautelares. REUTERS/Fredy Rodriguez
Guardar

El expresidente Juan Orlando Hernández continuará en libertad el proceso judicial que enfrenta en Honduras por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, luego de que un juez le impusiera medidas cautelares al concluir la audiencia de declaración de imputado celebrada este lunes en la Corte Suprema de Justicia.

La resolución judicial estará vigente hasta la audiencia inicial, programada para el próximo 12 de agosto, cuando el tribunal conocerá los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa para determinar el rumbo del proceso.

Al concluir la audiencia, el abogado defensor Félix Ávila manifestó su satisfacción con la decisión del juez y aseguró que el fallo garantiza los derechos procesales de su representado.

PUBLICIDAD

“La resolución es clara con las garantías del imputado para defenderse en libertad”, declaró el profesional del derecho.

Ávila explicó que Hernández deberá cumplir las medidas cautelares ordenadas por el juez mientras avanza el proceso. Añadió que la resolución contempla una excepción para una eventual salida del país únicamente en caso de que exista una situación de riesgo y con la autorización correspondiente de la autoridad judicial.

La defensa celebró la resolución

El profesional del derecho indicó que el equipo legal continuará preparando la estrategia de defensa para la siguiente etapa del proceso y evitó adelantar los argumentos que presentarán durante la audiencia inicial.

Insistió en que la resolución demuestra que, en esta fase, el juez consideró suficientes las medidas cautelares impuestas para garantizar la comparecencia del exmandatario.

Antes de ingresar al edificio judicial, Hernández ofreció breves declaraciones en las que aseguró que el nuevo proceso penal responde a motivaciones políticas.

El expresidente vinculó su defensa en Honduras con el proceso judicial en Estados Unidos y aseguró que presentará documentación ante los tribunales hondureños.
La defensa de Juan Orlando Hernández sostuvo que la resolución judicial garantiza sus derechos procesales para defenderse en libertad.

“Estoy aquí acompañado de mi familia, gracias a Dios, gracias a ustedes también que están aquí. Hoy es un día en que nuevamente enfrentamos la justicia ante esta embestida de persecución política”, expresó el exgobernante.

PUBLICIDAD

Durante su comparecencia ante la prensa, Hernández también hizo referencia al proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos y sostuvo que la decisión de la Corte de Apelaciones fortalecía su posición.

Según afirmó, regresó al país luego de que ese tribunal determinara que no existía causa en su contra y que los señalamientos habían quedado anulados. Además, aseguró que presentará ante los tribunales hondureños la documentación que, a su juicio, respalda esa afirmación.

Desarrollo de la audiencia

El expresidente también mencionó al juez federal Kevin Castel, al sostener que este “decidió eliminar los cargos”, una declaración realizada por Hernández antes del inicio de la audiencia y que forma parte de los argumentos de su defensa.

Tras las declaraciones iniciales, Hernández ingresó a la Corte Suprema acompañado por su equipo legal para participar en la audiencia de declaración de imputado, una de las primeras etapas del proceso penal.

Durante la diligencia, el juez escuchó los planteamientos del Ministerio Público y de la defensa antes de resolver las medidas cautelares que deberá cumplir el exmandatario mientras continúa el proceso.

El expresidente vinculó su defensa en Honduras con el proceso judicial en Estados Unidos y aseguró que presentará documentación ante los tribunales hondureños.
Juan Orlando Hernández continuará en libertad el proceso judicial en Honduras por presunto fraude y lavado de activos tras la imposición de medidas cautelares.

Próxima audiencia

La audiencia se extendió durante varias horas y concluyó con la decisión de permitir que Hernández enfrente el caso en libertad, sujeto a las condiciones establecidas por el órgano jurisdiccional.

La audiencia inicial quedó programada para el 12 de agosto, fecha en la que el Ministerio Público presentará los elementos de investigación que sustentan el requerimiento fiscal, mientras la defensa tendrá la oportunidad de responder a los señalamientos y presentar las pruebas y argumentos que considere pertinentes.

Al concluir esa diligencia, el juez determinará si existen méritos suficientes para que el proceso continúe y decidirá si mantiene, modifica o sustituye las medidas cautelares dictadas.

Temas Relacionados

HondurasJOHCorteSupremaimputadolibertadJOH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador vive el desfile del comercio con alegría, dulces y color

Cada 3 de agosto, San Salvador llena sus principales calles para celebrar su tradicional desfile del comercio, un espacio donde diversos negocios de la capital festejan junto a la población.

El Salvador vive el desfile del comercio con alegría, dulces y color

36 detenidos por conducción peligrosa marcan el inicio del periodo vacacional en El Salvador

El subdirector Fermín Pérez reportó en una conferencia de prensa que los arrestos se registraron en los primeros días del asueto, en medio de controles en carreteras para reducir siniestros

36 detenidos por conducción peligrosa marcan el inicio del periodo vacacional en El Salvador

Las Fiestas Agostinas llenan San Salvador con asistencia masiva y una agenda para todas las edades

El gran espectáculo de las celebraciones suma escenarios temáticos, juegos y comida en una apuesta pensada para reunir a familias y visitantes en uno de los puntos más llamativos de la agenda capitalina.

Las Fiestas Agostinas llenan San Salvador con asistencia masiva y una agenda para todas las edades

Pandillero recibe 75 años de prisión por homicidio en El Salvador

La condena fue dictada por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, tras una investigación de la Fiscalía que lo vinculó con un asesinato y un ataque armado en 2015

Pandillero recibe 75 años de prisión por homicidio en El Salvador

Guerra de pandillas en Guatemala: Capturan a dos reos del Barrio 18 por el asesinato del recluso el “Gorgojo”, líder de la Mara Salvatrucha

Las pesquisas oficiales sitúan el ataque en el marco de una confrontación por territorios y narcomenudeo, mientras se indaga el móvil y se mantiene abierta la posibilidad de nuevas detenciones, según reportes policiales y medios

Guerra de pandillas en Guatemala: Capturan a dos reos del Barrio 18 por el asesinato del recluso el “Gorgojo”, líder de la Mara Salvatrucha

TECNO

Myspace vuelve después de 20 años de ser la red social más importante del mundo

Myspace vuelve después de 20 años de ser la red social más importante del mundo

Acaba con el spam en segundos: solo debes activar el identificador de llamadas de Google

Los gerentes deberán coordinar a personas y agentes en la nueva estructura laboral

Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta en Fútbol Libre o Tarjeta Roja es una búsqueda peligrosa para las contraseñas

Smartphones | YouTube y Google Play Store no van más en estos Android: cómo ver videos

ENTRETENIMIENTO

La esposa de James Van Der Beek recuerda al actor en el primer aniversario de su boda tras su muerte

La esposa de James Van Der Beek recuerda al actor en el primer aniversario de su boda tras su muerte

La actriz y activista Jameela Jamil hace una dura crítica a la reciente apariencia de Ariana Grande: “Rezo para que se recupere”

‘House of the Dragon’: ¿Qué significan los sueños de Helaena Targaryen?

“Absolutamente destrozado”: así reaccionó Keith Urban al enterarse de que Nicole Kidman tiene un nuevo romance

YouTube eliminó varios canales de ASMR por vínculos a contenido sexual externo

MUNDO

Zelensky destituyó a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos

Zelensky destituyó a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos

Empresas estadounidenses intensifican sus esfuerzos para reducir la dependencia de China en la obtención de minerales críticos para armamento esencial

Una país del Pacífico Sur recuperó su nombre ancestral y las Naciones Unidas ya lo reconocen

El precio del petróleo cayó con fuerza por las perspectivas de un alto el fuego en Medio Oriente

Un dron ucraniano derribado por militares rusos cayó en una playa repleta de bañistas: al menos siete muertos